Bald stehen wieder Feuerwehrwahlen an. Im Jänner 2021 sollen die Kommandanten der Wehren neu gewählt werden. Das kann natürlich nicht wie gewohnt stattfinden. Auch hier müssen die Corona-Auflagen mit einberechnet werden. So wird es in vielen Fällen nicht möglich sein, eine Wahlversammlung mit allen Mitgliedern auf engstem Raum im Feuerwehrhaus abzuhalten. Wir haben deshalb zwei Wahlsysteme ausgearbeitet“, erzählt Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer.

Die erste Variante wäre eine Wahlversammlung, wie sie auch bisher durchgeführt wurde. Allerdings würden dabei die dann geltenden Covid-Richtlinien beachtet werden müssen. Grundvoraussetzung dafür ist ein entsprechend großer Raum. Im Falle eines zu kleinen Feuerwehrhauses müsste dann auf einen entsprechend größeren Saal ausgewichen werden. Auch der Einsatz eines Covid-Beauftragten und die Möglichkeit zur Lüftung seien laut Angerer wichtige Punkte bei dieser Lösung. Maskenpflicht, Abstand und ein Personenlimit sind auch gesetzt.

System hängt von Bürgermeister ab

Falls kein geeigneter Raum für die Wahl gefunden wird, kann die Alternative Lösung eingesetzt werden. Dann sollen die Mitglieder einzeln ihre Stimme abgeben und danach das Gebäude wieder verlassen. „Es wird dann in etwa so, wie bei einer Gemeindewahl ablaufen“, erklärt Angerer.

Welches System schlussendlich praktiziert wird, hängt vom jeweiligen Bürgermeister ab. Dieser entscheidet in Absprache mit der Feuerwehr über die Durchführung. Welches System wie, wann und wo eingesetzt wird, ist laut Angerer noch offen. Zuerst müssten die entsprechenden Präventionspläne erstellt werden. Auf Unterabschnitts-, Abschnitts- und Bezirksebene finden die Wahlen am Samstag, 20. Februar, statt. Schauplatz wird wie gewohnt das Bildungszentrum Mold sein. Ein Ortwechsel sei hier nicht notwendig. Zum Abschluss wird das Landesfeuerwehrkommando gewählt. Diese Wahl ist für den 26. März 2021 angesetzt.