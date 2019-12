Kurz vor dem Jahreswechsel durchleutete die NÖN, was das Jahr 2020 für den Bezirk Horn zu bieten hat.

Infrastruktur: Laut der Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen kann man sich über einen „Baustellensommer“ auf den Landesstraßen im Bezirk Horn einstellen. Welche Straßenzüge dabei in Angriff genommen werden, steht noch nicht fest. Derzeit werde noch am Bauprogramm für 2020 gearbeitet. Präsentiert soll dieses bis Ende Jänner werden.

Ein wesentlicher Punkt, der den Bezirk Horn im Jahr 2020 beschäftigen wird: Die Direktanbindung Horns an die Franz-Josefs-Bahn. Wie Landtags-Abgeordneter Jürgen Maier, auch Verkehrssprecher der ÖVP im Landtag, erklärte, müsse man 2020 dafür kämpfen, dass dieses Projekt, für das es vom Juni 2017 einen einstimmigen Landtagsbeschluss gibt, in das Bundesfinanz-Rahmengesetz aufgenommen wird. Die Direktanbindung der Bezirkshauptstadt sieht Maier als wesentliches Ziel, das es dann in den Folgejahren zu erreichen gelte.

Personelles: Fix ist 2020 mit einem Wechsel an der Spitze der Wirtschaftskammer Horn zu rechnen. Obmann Werner Groiß kann nach drei Perioden nicht mehr zur Wahl antreten. Er ist seit 2005 Obmann der Wirtschaftskammer Horn.

Kulturelle Höhepunkte: Auch 2020 wird es im Bezirk Horn wieder ein breites Kultur-Angebot geben. Allegro Vivo, das größte Kammermusikfestival Europas, widmet sich der „Leidenschaft“ zum großen Beethoven Gedenkjahr. In der 42. Festival-Saison wird der 250. Geburtstag Beethovens gebührend gefeiert. Nach dem Auftakt am 7. August im Gmünder Palmenhaus findet das erste Konzert im Bezirk Horn am 8. August, 19 Uhr, im Stift Altenburg statt. Zu Ende geht das Festival in Horn dann mit dem Preisträgerkonzert am 5. September, 18 Uhr, wieder im Stift Altenburg.

In der zweiten Juli-Hälfte lädt die Altenburger Musikakademie nicht nur zu Meisterkursen für Orgel, Klavier, Gitarre, Flöte und Gesang, sondern bietet auch einen Konzert-Reigen mit Größen wie Autor Felix Mitterer, Bassbariton Robert Holl oder Gitarrist Heinz Wallisch.

„Geras klingt“ startet am 21. März mit einem Auftritt der „Wiener Comedian Harmonists“ in die neue Saison, die laut Obfrau Gerlinde Hofbauer heuer „wundervoll beschwingt“ werden wird.

Die Oper Burg Gars setzt heuer auf George Bizets Meisterwerk „Carmen“. Das Stück wird vom 16. Juli bis 8. August aufgeführt. Für amüsant beschwingten Theaterspaß wird die Sommernachtskömodie auf der Rosenburg heuer vom 25. Juni bis 2. August mit dem Stück „Ein Käfig voller Narren“ sorgen.

Festliche Höhepunkte: Das größte Mittelalterfest des Landes, jenes in Eggenburg, geht heuer am 12. und 13. September über die Bühne. In der prächtigen Kulisse der Stadt Eggenburg werden wieder an die 30.000 Gäste erwartet, wenn die Zeitreise ins Mittelalter diesmal unter dem Motto „Tiere, Monster, Fabelwesen“ angetreten wird. Auch das legendäre Turnier um den Bruchen-Cup wird es wieder geben. Das zweite Highlight am Festkalender im Bezirk Horn werden die Horner Festtage vom 20. bis 24. Mai am Horner Festgelände sein. Dieses Fest geht im großen Jubiläumsjahr des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins Horn (er wurde 1970 gegründet) bereits zum 51. Mal über die Bühne.

Feuerwehr: Die Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe der Feuerwehrabschnitte Eggenburg, Gars, Geras und Horn werden heuer am 6. Juni in Irnfritz abgehalten.

Nahversorgung: Nachdem am Jahresende 2019 in den Gemeinden Meiseldorf und Sigmundsherberg neue Nahversorger-Geschäfts eröffnet wurden, steht im Frühjahr die Eröffnung des neuen Nahversorger-Geschäts in Röschitz auf dem Programm.

Oldtimer-Veranstaltungen: Der Bezirk Horn wird auch 2020 seinem Ruf als Oldtimer-Bezirk gerecht. Die bereits legendäre „Kraut & Rüben“ des ÖAMTC-Zweigvereins Horn findet heuer am 17. Oktober statt. Start wird wieder bei der Arena in Horn sein, danach machen sich die historischen Boliden zu einer Tour durch das Waldviertel auf. Traditionell am 1. Mai kommen Käfer-Freunde nach Eggenburg zum „Käfer-Treffen“ des ARBÖ Ortsklub Eggenburg. Fans von Auto-Klassikern aus „Bella Italia“ kommen ebenfalls in Eggenburg auf ihre Kosten. Am 20. Juni findet die fünfte Auflage dieser Veranstaltung statt, bei der von Abarth bis Zagato zahlreiche tolle Schlitten aus Italien zu bestaunen sind.