12.788 Erwerbspendler gab es 2017 im Bezirk Horn. Sie müssen aus ihren Wohngemeinden in andere Gemeinden pendeln, um an ihre Arbeitsplätze zu gelangen. Einer davon ist der Garser Gerald Steindl. Er pendelt seit seinem 18. Lebensjahr. Zunächst ging es nach Tulln, dann nach Eggenburg und Groß-Weikersdorf, dann wieder Tulln, ehe er seit 2003 an ca. 160 Tagen im Jahr mit dem Zug nach Wien pendelt.

„Von der Haustür weg bis zum Niedersetzen auf meinem Schreibtisch vergehen da etwa zwei Stunden“, erzählt er. Tagwache ist daher um 4.30, der Zug in Gars – er pendelt über Hadersdorf, Absdorf, Heiligenstadt, den Handelskai zum Praterstern – fährt um 5.24 Uhr ab. Am Abend gibt es den selben Zeitaufwand dann in die Gegenrichtung, ehe Steindl am späten Nachmittag in Gars ankommt. „Alles zusammengerechnet sitze ich pro Jahr 26 Tage im Zug“, rechnet Steindl vor. Warum er sich das antut? „Beruflich hat sich für mich eine Chance aufgetan. Mir gefällt mein Job, da nimmt man das in Kauf“, sagt er. Allerdings: „Ich genieße es auch immer wieder, abends in Gars zu landen – das ist Lebensqualität“, sagt Steindl.

Vor allem in der Früh nutzt er die Zeit im Zug, um zu schlafen. Ab und zu ergeben sich aber auch Gespräche mit „Mit-Pendlern“, vor allem dann, „wenn es sich um Personen handelt, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe“, erzählt Steindl. Besonders froh ist er über „Mit-Pendler“, wenn es zu Verspätungen oder Ausfällen von Zügen kommt: „Da trifft das Sprichwort, dass geteiltes Leid halbes Leid ist, wirklich zu.“

Meiseldorf hat höchsten Auspendler-Anteil

Den höchsten Anteil an Auspendlern aus den Gemeinden gibt es in Meiseldorf (81,9 Prozent) gefolgt von St. Bernhard-Frauenhofen (80,8) und Sigmundsherberg (79,2). 1991 lag der Wert in Meiseldorf noch bei 68,7 Prozent. Für seine Gemeinde sieht Bürgermeister Niko Reisel den Grund für diese Entwicklung im Rückgang der bäuerlichen Struktur. „Viele Landwirtschaften werden heute nur noch im Nebenerwerb geführt. Die Leute brauchen auch andere Jobs, um durchzukommen“, sagt er. Und diese Jobs gibt es in seiner Gemeinde kaum. Mit der Firma Magora gibt es nur einen großen Arbeitgeber. „Und der kann den Bedarf an geeigneten Mitarbeitern nur zu einem geringen Teil aus der eigenen Gemeinde decken“, sagt Reisel.

Die Gemeinde sei bemüht, neue Betriebe etwa durch die Entwicklung von Betriebsansiedlungsgebiete anzulocken, das brauche aber Zeit. Außerdem sei es für die „Sandwich-Gemeinde“ Meiseldorf zwischen den Städten Horn und Eggenburg nicht leicht, Firmen anzulocken. Die Nähe zu den beiden Zentren des Bezirks sieht Reisel aber durchaus auch positiv. Sie sei genauso wie die Nähe zu den Stationen der Franz-Josefs-Bahn in Eggenburg und Sigmundsherberg der Grund dafür, warum seine Gemeinde neben den niedrigen Grundstückspreisen als Wohnstandort für Pendler so attraktiv sei, sagt Reisel.

Am stärksten gestiegen ist seit 1991 die Auspendlerquote in Eggenburg (+24,7 Prozent), Gars (+23,6) und Langau (+22,5). Die geringsten Steigerungen weisen St. Bernhard-Frauenhofen (9,2 auf 80,8), Altenburg (8,2 auf 78,9) und Burgschleinitz-Kühnring (7,7 auf 75,0) auf.

Die längste Zeit, um an ihre Arbeitsplätze zu kommen, brauchen übrigens die Pendler aus Drosendorf-Zissersdorf. Sie sitzen im Schnitt 48 Minuten in Auto oder Zug und legen dabei 47,2 Kilometer zurück (einfache Wegstrecke). Auch die Weitersfelder (46 Minuten) sowie die Japonser, Langauer und Straning-Grafenberger (je 44 Minuten) brauchen lange für den Arbeitsweg. Am geringsten ist der Zeitaufwand für Horner (29 Minuten für 30,5 Kilometer) und St. Bernhard-Frauenhofener (30 Minuten). Den höchsten Pendlerindex (er setzt sich aus dem Verhältnis der Erwerbstätigen am Arbeitsort und den Beschäftigen am Wohnort zusammen und ist ein Indiz für die Wirtschaftsstärke einer Gemeinde) hat wenig überraschend Horn mit 194, gefolgt von Eggenburg (114) und Gars (83).

Dieser Pendler-Report wurde mit Daten der Rechercheplattform „addendum“ der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. erstellt.