Das Leid der Pendler: Mehr Züge und Busse gefordert

Das Waldviertel ist verkehrsmäßig schon immer ein „Stiefkind“, auch wenn die Politik und die Verantwortlichen das naturgemäß etwas anders sehen. Gerade beim öffentlichen Verkehr fehlen Ressourcen. Die NÖN hörte sich dazu in einigen Gemeinden um.

Sigmundsherberg ist eine Gemeinde, die durch die direkte Lage an der Franz-Josefs-Bahn durchaus einen großen Vorteil hat. „Wir sind sehr gut an den Zentralraum angebunden, auch mit der Kamptalbahn oder den Bussen“, stellt Bürgermeister Franz Göd klar. Jedoch: Defizite gebe es während der Ferien oder an den Wochenenden, wo viele Buslinien nicht verkehren: „Da gibt es Bürger, die von Sigmundsherberg nach Eggenburg müssen und um 8 Uhr früh mit dem Bus wegfahren und erst um 18 Uhr heimkommen.“ Deshalb würde sich Göd für seine Gemeinde ein breiteres Angebot beim öffentlichen Verkehr in der Ferienzeit wünschen.

Wünsche gebe es auch immer zum Schulbeginn

„Da zeigt sich VOR immer verhandlungsbereit und es wird lösungsorientiert gearbeitet“, erklärt Göd, und: „Jetzt gibt es noch frühere und noch spätere Züge, die gerade für Teilzeitkräfte ideal sind und auch sehr gut angenommen werden.“

Ein öffentlicher Verkehr in kleinen Ortschaften sei aber kaum möglich, denn: „Das muss wirtschaftlich sein. Es braucht hier vor allem einmal eine Evaluierung, damit man weiß, was es wo gibt und was die Bürger brauchen und wollen. Dann kann die Gemeinde möglicherweise Angebote schaffen.“ Ein Gemeinde-Angebot wurde bereits mit September des Vorjahres geschaffen: „Wir führen den Kindergarten-Transport selbst mit einem Elektrobus durch“, sagt der Bürgermeister. Dadurch sollten sich die bisherigen Jahreskosten von bis zu 17.000 Euro verringern. „Eine Jahresabrechnung gibt es aber noch nicht.“ Zudem können die Kids jetzt eine Stunde länger schlafen.

„Weltreise“ nach St. Pölten

Dass die Franz-Josefs-Bahn eine wichtige Verkehrsachse sei, bestätigt auch der Bürgermeister von Irnfritz-Messern Hermann Gruber. „Wir haben leider das Problem, dass nicht alle Züge bei uns halten. Die Schnellzüge brausen durch.“ Das würde dazu führen, dass die Pendler aus seiner Gemeinde oftmals eine Stunde auf den nächsten Zug, der in Irnfritz-Messern hält, warten müssen. „Seit über zehn Jahren müssen wir zum Fahrplanwechsel immer mit den ÖBB verhandeln, damit wir zumindest diese Züge beibehalten“, erklärt Gruber. Bisher habe das funktioniert.

In seinen 13 Katastralgemeinden wären die Bürger aber ohne Auto ziemlich aufgeschmissen. Ein Problem sei auch die öffentliche Verkehrsverbindung in die Landeshauptstadt St. Pölten. „Das ist trotz der Wieselbusse eine Weltreise.“

Schon 1.140 Klimatickets im Bezirk Horn

Dass der öffentliche Verkehr in peripheren Regionen mit anderen Herausforderungen konfrontiert sei, als jener im dicht besiedelten Bereich, sei laut Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko klar. Konkret konnten auch in einigen Regionen des Waldviertels durch mehr Taktverkehre und gute Umstiegsverbindungen neue Fahrgastgruppen angesprochen werden. Als eines der bereits umgesetzten Erfolgsbeispiele im Waldviertel nennt Schleritzko die Linien 170 (Krems-Zwettl – Gmünd) und 180 (Horn – Göpfritz/Wild – Waidhofen/Thaya), die seit 2019 im Stundentakt verkehren: „Hier haben sich die Fahrgastzahlen vervielfacht und liegen derzeit bei über 4.000 Personen pro Woche.“

Auch mit den Klimatickets gehe es in die richtige Richtung: „ Die Tickets werden auch entsprechend nachgefragt. Aber jetzt braucht es auch ein besseres Angebot für die Pendler, wie etwa neues Zugmaterial mit mehr Plätzen, um den Überlastungen gerade in stark frequentierten Zeiten entgegenzuwirken.“ Im Bezirk Horn nutzen bereits 1.140 Pendler ein Klimaticket.

