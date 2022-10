Effizient und nachhaltig: Hecken als Umwelt-Schutz

Einen Schritt in Richtung effizientere und nachhaltigere Bewirtschaftung ihrer Flächen gehen die Landwirte in Groß-Burgstall. Sie werden in den kommenden Wochen und Monaten Hecken auf ihren Feldern pflanzen. Damit wollen sie eine Reihe von Vorteilen erreichen.

Denn zum einen sollen diese Hecken Unterschlupf für Insekten und Wildtiere, aber auch Raum für Obstbäume mit regionalen Sorten zur Veredelung bieten. Der Verlust von fruchtbarer Erde durch Abschwemmungen und Winderosion kann durch die Hecken verringert werden. In Kooperation zwischen der Bezirksbauernkammer Horn, der Landwirtschaftskammer NÖ und der NÖ Agrarbezirksbehörde wurde ein Modell entwickelt, bei dem zuerst die Grundstücke begradigt und vermessen werden und danach sogenannte Mehrnutzenhecken von der NÖ Agrarbezirksbehörde gemeinsam mit den Bewirtschaftern ausgepflanzt werden.

Diese Möglichkeit bietet den Landwirten neben dem Schutz vor Erosion und Bodenabschwemmung den Vorteil einer effizienteren und nachhaltigeren Bewirtschaftung ihrer Flächen, da diese zukünftig parallel zueinander verlaufen. Durch dieses Verfahren wurde auch Rechtssicherheit in Bezug auf die Grundstücksgrenzen hergestellt, da sich nach der Flurbereinigung und Vermessung die neuen Grundstücke im Grenzkataster befinden. Ein erster Teilbereich wurde Ende September schon in der Riede Preußenfeld erfolgreich abgeschlossen, weitere könnten schon bald folgen.

Fördermöglichkeiten für laufenden Aufwand

Mehrnutzenhecken werden ab 2023 ausgepflanzt und können von landwirtschaftlichen Betrieben im neuen ÖPUL Umweltprogramm beantragt werden. Da die Flächen freiwillig angelegt werden und im Privateigentum bleiben, gibt es Fördermöglichkeiten, die den laufenden Aufwand wie Schutz und Pflege der Hecke bzw. den Ertragsentgang auf jenen Flächen kompensieren sollen.

Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr erklärte bei seinem Besuch im Bezirk Horn, dass die Hecken mit ihren vielfältigen ökologischen Funktionen als wichtiger Beitrag zur Biodiversitätsstrategie gesehen werden. „Das Konzept der Mehrnutzenhecken zeigt, dass Produktion und Artenvielfalt kein Widerspruch sind, sondern sich bestens vereinen lassen“, sagte Mayr. Ziel dieser neuen Verfahren sei es, die landwirtschaftlichen Betriebe durch die bessere Form ihrer Grundstücke zu stärken. „Gleichzeitig werde durch die Auspflanzung der Mehrnutzenhecken der ökologische Wert der Ackerflure verbessert“, ergänzt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.