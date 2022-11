Ehrung für die Treue: Jubilare ausgezeichnet

Mehr als 140 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Waldviertel erhielten im Zuge einer Ehrungsfeier im Campus Horn eine Treueprämie der NÖ Landarbeiterkammer.

Mit einer Treueprämie für 10, 25, 35 oder 45 Arbeitsjahre holt die NÖ Landarbeiterkammer alljährlich verdiente Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vor den Vorhang. Die Ehrungsfeier für die Jubilare aus dem Waldviertel fand heuer erstmals im Campus Horn statt. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm dabei gemeinsam mit LAK-Vizepräsidentin Josefa Czezatke die Ehrungen vor.

Schleritzko meinte, dass es in der heutigen Zeit etwas Außergewöhnliches sei, einem Berufsfeld so lange treu zu bleiben. Mit den mehr als 140 verliehenen Auszeichnungen zeige sich erneut, dass land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer beständig und am Puls der Zeit seien sowie Tag für Tag einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit unserer Gesellschaft leisten.

Czezatke: „Betriebe können sich glücklich schätzen“

Czezatke hob in ihrer Rede die Treue der Dienstnehmer hervor. Jeder Betrieb könne sich glücklich schätzen, solch treue Mitarbeiter zu haben, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung sehr viel zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. Die Treueprämie solle ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die jahrzehntelange Arbeit sein, die „ihr zum Wohle und der Stärkung des ländlichen Raumes in Niederösterreich leistet“, sagte die Vizepräsidentin.

