Damit wurden an beide Testtagen zusammen fünf positive Fälle bei insgesamt 10.883 Testungen im Bezirk Horn registriert. Damit lieferten lediglich 0,046 Prozent aller getesteten Personen positive Tests. Für die positiv Getesteten bedeutet das, dass sie zum PCR-Test in einem Drive-In angemeldet werden. Ist auch dieser Test positiv, erfolgt ein Quarantäne-Bescheid.

Auch in den Nachbarbezirke gab es wenige positive Fälle. Im Bezirk Zwettl waren es insgesamt 22 von 12.728 (0,17 Prozent) getesteten Personen, in Waidhofen 8 von 6.386 (0,125 Prozent), in Krems-Land 18 von 19.102 (0,094 Prozent), in Krems-Stadt 8 von 6.785 (0,118 Prozent) und in Hollabrunn 27 von 18.355 (0,147 Prozent)..

