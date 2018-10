Einblick in Künstler-Ateliers .

Mit diesem Projekt wir den zahlreichen bildenden Künstler eine Plattform geboten, um sich gemeinsam einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Die Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume der Künstler des Bezirks Horn waren anlässlich der „Tage der offenen Ateliers“ wieder für jedermann zugänglich.

Die Tage der offenen Ateliers haben sich seit ihrem Bestehen als Fixpunkt im Kulturkalender etabliert. Das gebotene variiert natürlich stark, aber auch diese Vielfalt ist einer der Gründe, warum die Tage der offenen Ateliers so beliebt sind. Insgesamt nahmen in ganz NÖ über 1.000 Künstler an der Aktion teil.

Im Bezirk Horn waren es immerhin an die 30 Künstler, die ihre Ateliers öffneten – und dabei die breite Palette ihres Schaffens, die von Grafiken über Fotografie, Medienkunst, Bildhauerei und Kunsttherapie bis zum Gitarrenbau reicht.