Werbung

Laut Polizei drangen die Täter in der Zeit von 17. Dezember, 12 Uhr bis 19. Dezember, 6.30 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in die Apotheke ein. Sie durchsuchten einige Laden und stahlen Medikamente und Bargeld. Der Gesamtschaden inklusive des beschädigten Fensters beträgt in etwa 2.500 Euro.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.