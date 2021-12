Ende des Lockdowns: „Es ist höchste Eisenbahn“

Keinen Tag zu früh kommt die Öffnung des Handels aus Sicht von Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß. Wenn man nicht wolle, dass sich das Weihnachtsgeschäft komplett in Richtung Online-Handel verlege, dann sei es jetzt „höchste Eisenbahn“, die Geschäfte wieder öffnen zu dürfen.

Gerade in Branchen wie Bekleidung oder Schuhen sei durch den Online-Handel und den Lockdown für die Händler vor Ort zum zweiten Mal in Folge das Weihnachtsgeschäft kaputt, sagt Groiß. Die Händler bleiben jetzt auf bereits gekaufter Ware sitzen, und das, „wo sie sich ohnehin nur von Abverkauf zu Abverkauf hangeln, regulären Verkauf gibt es für sie ja fast nicht mehr“.

Daher sieht er die Stimmung im Handel auch schon am Kippen: „Es geht in Richtung Resignation.“ Vor allem, weil etwa Diskonter auch im Lockdown Produkte wie Elektro-Geräte, Kleidung oder Schuhe verkaufen dürfen. „Diese massive Ungerechtigkeit ist nicht zu akzeptieren“, sagt Groiß. Die möglichen Öffnungen am vierten Adventsonntag wären übrigens nicht die erste Priorität von Groiß gewesen. Aufgrund der an das Personal zu zahlenden Zuschläge würden die den Betrieben mehr kosten, als bringen. Außerdem: „Die Leute sind es nicht gewohnt, am Sonntag einkaufen zu gehen.“ Es ist fraglich, ob der Tag dann auch von den Kunden genutzt werde. Was ihm noch sauer aufstößt, ist die Fortsetzung des Lockdowns für ungeimpfte Personen. Das sei „Wahnsinn“. Damit sperre man diese Leute langfristig vom Handel aus und zwinge sie geradezu in den Online-Handel. „Warum macht man es diesen Leuten nicht mittels PCR-Test möglich, sich ihre Winterschuhe vor Ort im Geschäft zu kaufen?“, fragt er sich.

Im Bezirk wisse er zwar noch nicht von Geschäften, die wegen der aktuellen Situation komplett aufgeben müssen. Aber im Dienstleistungsbereich komme es verstärkt zu vorgezogenen Pensionierungen.

Buch- und Schmuckhandel vorsichtig optimistisch

Auch wenn gerade im Buchbereich über den Online-Shop das Geschäft derzeit gut läuft, zeigt sich Kathrin Hofer von Hofer Media, die im Bezirk Standorte in Horn und Eggenburg betreibt, froh, dass auch die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Denn: „Gerade wenn es um den Kauf eines Buches geht, wollen viele Kunden das Flair einer Buchhandlung genießen, ihr Buch selbst in der Hand haben“, sagt sie. Neben diesem haptischen Erlebnis spiele für viele Kunden auch der Blick in die Auslage eine wichtige Rolle. Besonders in der Filiale in Hollabrunn sei zu bemerken, dass die Kunden „direkt mit ihrer Nase an der riesigen Auslage stehen und gustieren“, meint Hofer.

Sie rechnet aber damit, dass viele Kunden heuer aus Angst vor dem Virus nicht in die Geschäfte kommen werden. Für diese Kunden habe man die Möglichkeit geschaffen, Gutscheine über die Website selbst auszudrucken. Ebenfalls neu in Horn: Über das „Frau Hofer“-Konzept kann man jetzt hier auch Geschenkartikel kaufen. „Und die verkaufen sich fast ausschließlich im Geschäft, wenn die Kunden sie beim Kauf eines Buches sehen.“

Aus wirtschaftlicher Sicht sei eine Öffnung der Geschäfte dringend notwendig, findet auch der Horner Juwelier Franz Straßberger. Zwar habe sich im Bereich von Uhren und Schmuck in den vergangenen 20 Jahren die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts etwas reduziert („Jetzt wird auch zu anderen Gelegenheiten während des Jahres gerne Schmuck geschenkt), dennoch sei es nach wie vor ein wesentlicher Faktor. Wie in den vergangenen Jahren rechnet Straßberger heuer mit einem Trend in Richtung Kauf von Uhren – besonders hochwertigen.

Seine Kunden würden häufig genaue Infos über Herkunft und Herstellung der Produkte wissen wollen und deren Qualität in den Vordergrund rücken: „Und das funktioniert im Geschäft einfach besser als online“, streicht er die Bedeutung der Fachberatung vor Ort hervor.