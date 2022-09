Energiekrise: Wer kann das zahlen?

Energie sparen, das ist im Anbetracht der explodierenden Kosten bei fast allen derzeit die oberste Prämisse – egal ob beim Häuslbauer oder in Betrieben (die NÖN berichtet über die Forderungen der Wirtschaftskammer zur Unterstützung der Betriebe). Die NÖN durchleuchtete die Situation nun bei Winzer Mathias Ruttenstock und Häuslbauer Georg Gilli.

Auch wer ein gutes Glas Wein genießt, der denkt vermutlich nicht darüber nach, wie viel Energie für die Produktion dieses edlen Tropfens notwendig ist. „Natürlich versucht man, Energie zu sparen, aber Weinpresse oder Kühlung, die bei der Gärung der Weine notwendig ist, werden mit Strom betrieben. Ebenso Füllanlagen, Kompressor oder Etikettiermaschine“, erklärt Ruttenstock, dessen Stromkosten sich aktuell verdreifacht haben. Einsparungspotenzial gebe es jedoch kaum. Um die Kühlung etwas reduzieren zu können, wird die Weinlese vorwiegend in den frühen Morgenstunden und am Vormittag durchgeführt. „Es ist schon ein Unterschied, ob man die Trauben mit nur 15 Grad erntet oder am Nachmittag, wo die Sonne die Trauben auf 25 Grad erwärmt.“

Auch Preis für Glasflaschen stark gestiegen

In seinem Familienunternehmen wurde bereits einiges Geld für Energiesparmaßnahmen in die Hand genommen. Es gibt eine Photovoltaikanlage, die nun ausgebaut werden soll: „Wir müssen dafür aber auf einen Montagetermin warten. Wann das sein wird, ist noch unklar.“ Dass er seinen eigenen Strom produziert, sei ihm wichtig, auch wenn dieser nur zu Spitzenzeiten selbst verwendet werden kann. „Von Jänner bis Juni liefern wir den Strom eigentlich nur ins Netz.“ Außerdem wurden im Lager neue Wände mit starker Isolierung installiert, um die Kühlzeiten so gering wie möglich zu halten.

Diese Maßnahmen sollten den Energieverbrauch doch verringern, wie hoch die Einsparungen sein werden, ist noch offen. „Von unserem Wohnhaus kommen kaum Kosten dazu. Dieses haben wir vor vier Jahren neu gebaut und können unseren privaten Energiebedarf fast selber abdecken.“

Mit einem anderen Problem müssen sich Winzer derzeit auseinandersetzen, das ebenfalls auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen ist: Der Preis für Glasflaschen, in denen die Weine abgefüllt werden, ist um 35 Cent gestiegen. „Die Glas-Produktion benötigt viel Energie, das ist nicht zu beeinflussen“, sagt Rutten-stock. Dass es hier auch noch Lieferengpässe gibt, sei ein weiteres Problem. „Mittlerweile ist die Wartezeit auf drei Monate angewachsen.“

Nach einer Preiserhöhung im Jänner dürften Ruttenstocks Weine heuer noch etwas teurer werden. „Wir sind aber zuversichtlich, denn der heurige Wein dürfte besonders gut werden. Von den Trauben – mit der Lese beginnen wir in zehn Tagen – bin ich begeistert. Somit dürfte auch der Absatz unserer Produkte weiter passen.“ Mittlerweile exportiert die Familie Ruttenstock 20 Prozent ihrer Weine nach Amerika.

Häuslbauer Gilli: „Versuche, bewusst zu bauen“

Unter die Häuslbauer ist auch der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli gegangen. „So wie viele andere versuchen wir, so bewusst wie möglich zu bauen – unabhängig von der Energiekrise“, sagt Gilli. Die Planung für das neue Eigenheim, das er mit seiner Lebensgefährtin bewohnen wird, startete bereits 2020. „Wir haben dabei schon festgelegt, dass wir im August 2022 mit dem Bau starten werden. Somit haben wir das Haus bereits vor dem Beginn der Krise fertiggeplant gehabt. Die Aufträge wurden im Vorjahr vergeben“, erklärt der Bürgermeister. Daher gab es bisher keine Lieferengpässe oder ungeplante Überraschungen.

Damit der Energieverbrauch im neuen Haus so niedrig wie möglich ist, wurden einige Maßnahmen berücksichtigt: „Wir haben uns für eine nicht besonders große Wohnnutzfläche entschieden. Im Hinblick auf das Älterwerden war uns das wichtig, auch die Barrierefreiheit“, erklärt Gilli. Beheizt wird es mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Den Strom machen wir mit einer Photovoltaikanlage selber, es wird auch ein Energiespeicher im Technikraum installiert. „Wir haben uns bewusst für einen Holzriegelbau entschieden, das ist ein nachwachsender Rohstoff.“

Bisher laufe alles nach Plan. „Mittlerweile ist das Dach gedeckt, im Innenbereich sind die Installateure am Werk. Ich bin guter Dinge, dass alles passen wird, auch die Energiekosten. Fraglich ist nur, ob wir vor Weihnachten einziehen können. Das wäre der Wunsch meiner Lebensgefährtin.“

