Bei der Qualität top, bei der Quantität leicht unter dem Durchschnitt bis durchschnittlich – das ist grob zusammengefasst die erste Prognose von Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer zur heurigen Ernte im Bezirk Horn.

Auch wenn die Ernte bei bestimmten Kulturen und vor allem im Osten des Bezirks schon weit fortgeschritten ist, sei es für genaue Aussagen aber noch zu früh. Beim Roggen ist die Ernte bereits weitgehend abgeschlossen, auch bei Weizen als Hauptfrucht des Bezirks und Triticale haben unsere Landwirte nur noch im Westen und Norden einzelne Felder nicht abgeerntet.

Trockenheit und Hitze setzten Getreide zu

Die Sommergerste – hier sind aufgrund der Witterungsbedingungen nach der Aussaat eher unterdurchschnittliche Erträge zu erwarten – hingegen ist heuer im Vergleich zu den anderen Getreidesorten später dran. Insgesamt fand die Ernte aber so früh wie noch nie statt, teilweise zwei bis drei Wochen verfrüht. Dadurch, dass heuer einige Früchte verfrüht, andere verspätet dran sind, ergibt sich für Hofer eine eher ungewohnte Situation. Die Ernte wird heuer nicht in einem Zug eingebracht, dazwischen gibt es immer wieder Tage, an denen nicht geerntet wird.

Bemerkenswert sind heuer große regionale Unterschiede, die auf die unterschiedliche Witterung in den einzelnen Gemeinden zurückzuführen sind. Im äußersten Osten des Bezirks müssen sich die Landwirte bei Weizen und Raps auf stark unterdurchschnittliche Erträge einstellen. Hier haben Hitze und Trockenheit den Feldfrüchten massiv zugesetzt, erklärt Hofer.

Im Westen und in der Mitte des Bezirks sollten die Erträge aber so gut sein wie im langjährigen Durchschnitt. Die Qualitäten seien hingegen sehr gut, der Proteingehalt des Getreides – vor allem beim Weizen – hoch. Das habe sich auch im Weinviertel, wo die Ernte sogar noch früher als im Bezirk Horn über die Bühne ging, gezeigt.

Herbstkulturen: Jetzt ist Niederschlag gefragt

Unbefriedigend sei aber die preisliche Situation beim Getreide. Besonders stark davon betroffen ist der konventionelle Bereich. „Da muss ein Umdenken stattfinden, sonst wird es in Zukunft noch schwerer, vernünftige Einkünfte zu erzielen“, meint Hofer. Die Preisentwicklung hänge aber vom Weltmarkt ab.

Auch wenn heuer einige große Liefergebiete wie Norddeutschland oder die Schwarz-Meer-Region wegen Dürren weniger große Erträge haben werden dürften, sind die Lager aufgrund von weltweit guten Erntemengen in den vergangenen Jahren voll. Er hoffe daher, dass sich alle Partner im Herbst auf „Auszahlungen in entsprechender Höhe und Form“ einigen könnten und somit „ihre gute Partnerschaft mit der Landwirtschaft unter Beweis stellen“.

Für Prognosen zu den Herbstkulturen wie Mais, Kürbis, Erdäpfel oder Rüben sei es noch zu früh. Durch die Niederschläge im Mai und Juni seien hier aber gute Erträge zu erwarten, auch die Niederschläge des Wochenendes seien positiv, wenngleich noch viel zu wenig, um nachhaltig zu sein. Dafür bräuchte es Mengen wie im Jahr 2002, allerdings nicht auf wenige Tage konzentriert, was nur zu Überschwemmungskatastrophen führen würde, sondern über viele Wochen verteilt.

