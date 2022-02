Erwachsenenbildung: 100 Angebote in einem Folder

Der neue Folder des BhW (Bildung hat Wert) im Bezirk Horn ist da. Das gemeinsame Veranstaltungsprogramm mit nahezu 100 Angeboten liegt nun auf den Gemeindeämtern der 14 teilnehmenden Gemeinden aus dem Bezirk Horn auf. „Corona hat durch die fehlende Planungssicherheit unsere Arbeit schon wesentlich erschwert“, meint die neue BhW-Bezirksvorsitzende Sabine Neunteufl, die darauf hofft, dass der Programmfolder von den beteiligten Gemeinden bald an alle Haushalte ausgeliefert wird und – bei den anderen Gemeinden im Rathaus erhältlich – der Bevölkerung einen guten Überblick über die vielfältige Kulturarbeit im Bezirk bietet.

Vor 20 Jahren wurden als eine der ersten im Land NÖ vom damaligen Bezirksvorsitzenden des Bildungs- und Heimatwerkes (BHW) Leo Nowak die regionalen Bildungswerke „Thayatal“ und „Kamptal“ und davon ausgehend das Regionale Bildungswerk Horn mit Sprecherin Pauline Gschwandtner gegründet. Von Anfang an setzte man sich zum Ziel, mit dem Regionalen Bildungswerk durch die Koordination und Kooperation der örtlichen Bildungswerke für die Bevölkerung des Bezirkes ein umfangreicheres und qualitativ besseres Kulturangebot zu schaffen.

Dies sollte durch die Vernetzung der BHWs in den Orten und die Herausgabe eines gedruckten Veranstaltungsprogrammes bewältigt werden. In der Folge bemühte man sich um die Einbeziehung der Angebote anderer Erwachsenenbildungsorganisationen und Kulturträger in den Gemeinden. Mit dem gemeinsamen Folder sollten deren Veranstaltungen – unterstützt von einer digitalen Bildungsdatenbank – zu einem „Marktplatz Bildung“ im Bezirk werden. In der Zwischenzeit wurde aus dem BHW vor einigen Jahren das heutige BhW (Bildung hat Wert) als Teil der „Region.Kultur.NÖ“.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden