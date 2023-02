Expertin beantwortet Fragen: Fasten für die Gesundheit?

Werbung

Betrachtet man Fasten vom gesundheitlichen Standpunkt, hätten viele Menschen aber überzogene Erwartungen, meint Daniela Allram, die jahrelange Erfahrung als Ernährungsberaterin hat. Viele Menschen glauben beispielsweise, Fasten helfe beim Entschlacken, erklärt die St. Mareinerin. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus sei der Abbau von Schlacken aber nicht erwiesen. Auch die Vorstellung, mit ein paar Fastentagen schlechte Ernährungsgewohnheiten auszugleichen, sei problematisch, sagt sie.

„Das Problem ist, dass das einfach nicht nachhaltig ist“, so Allram. Schlechte Ernährung oder übermäßigen Alkoholkonsum könne man nicht mit ein paar Tagen Fasten ausgleichen. Viel besser sei eine langfristig gesunde Ernährung, so die Expertin.

Fastensuppenessen auch im Bezirk große Tradition

Besondere Arten des Fastens, die eine nachweisbar positive gesundheitliche Wirkung haben, bietet Verena Ölzant an, Diätologin in der Praxisgemeinschaft Gsund in Horn. Mit dem sogenannten Leberfasten – einer Ernährungsform, die auf geringer Zufuhr von Kohlenhydraten basiert – könne man beispielsweise gute Erfolge bei der Bekämpfung von Fettleber erzielen, so Ölzant. Dies helfe Patienten, die an Diabetes oder dem metabolischen Syndrom leiden.

Unabhängig von möglichen gesundheitlichen Effekten spielt Fasten eine große Rolle im kirchlichen Jahreskreis. Mit dem Aschermittwoch beginnt die kirchliche Fastenzeit. Traditionell werden hier alte Palmbuschen verbrannt und die Asche wird für das Aschenkreuz verwendet, das für Buße, Reinigung und Vergänglichkeit steht. Die österliche Bußzeit erinnere an die 40-tägige Zeit des Betens und Fastens, die Jesus Christus auf sich nahm, um sich auf seine Sendung vorzubereiten. Die Fastenzeit sei ideal, um das Sakrament der Taufe zu erneuern und sich zu besinnen, was es heißt, ein Christ zu sein, erzählt Albert Groiß, Stadtpfarrer von Horn. An den fünf Fastensonntagen wird jeweils eine große Messe in der Horner Kirche gefeiert.

Am zweiten Fastensonntag, dem 5. März, lädt die katholische Frauenbewegung auch heuer wieder zum Fastensuppenessen in den Pfarrsaal in Horn ein. Dabei werden Spenden für Projekte für benachteiligte Frauen in Asien, Afrika und Lateinamerika gesammelt – weil Verzicht für uns auch ein Gewinn für jemand anderen sein kann.

