Extreme Trockenheit, Winterfeuchte fehlt

Werbung

Wochenlanges Schönwetter mit viel Sonnenschein mag zwar auf die Psyche positiv wirken, für die Landwirtschaft und auch für Hobbygärtner wird der fehlende Niederschlag jedoch zum Problem.

„Mir ist nicht wohl in der momentanen Situation. Wenn innerhalb der nächsten drei Wochen Regen fällt, kann der Schaden begrenzt bleiben. Betroffen sind alle Bereiche, Futter, Getreide und Spezialkulturen“, gibt sich Herbert Hofer, Obmann der Bezirksbauernkammer Horn, vorsichtig optimistisch. „In den letzten Jahren haben die Landwirte viel dazugelernt. Zu den ersten Maßnahmen gehört eine wasserschonende Bodenbewirtschaftung, das heißt unter anderem, nicht zu tief ackern, damit die letzten Feuchtigkeitsressourcen nicht noch zusätzlich ausgetrocknet werden“, erklärt Hofer.

Bewässerungsanlangen sind nicht umsetzbar

Beregnungs- und Bewässerungsanlagen seien kurzfristig nicht so schnell umsetzbar. Außerdem gäbe es für die Wasserrechte strenge Gesetze, die eingehalten werden müssten. „Das großzügige Anlegen von Teichen könnte das Wasser in der Region halten, das Gleichgewicht von Verdunstung und Bodenfeuchte wieder ins Lot bringen“, so Hofer. Doch auch in Maßnahmen, die in der Vergangenheit als fortschrittlich galten — etwa in der Dränage der Wiesen und Felder — liege ein Problem. „Im Mittelalter galt das Waldviertel als die feuchteste Gegend Österreichs mit großen Teichflächen der Stifte und Herrschaftsbetriebe. Grundsätzlich verfügt die Region Wald- und Weinviertel über extrem ertragreiche Böden. Was uns im Moment fehlt, ist lediglich das Wasser.“

Die Situation sei, so Hofer weiter, nicht nur in Österreich problematisch: „Der Wassermangel betrifft den gesamten europäischen Bereich. So etwas hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben.“

Aus der Sicht des Försters und Feuerwehrkommandanten von Geras berichtet Wolfgang Riener: „Eine gewisse Restfeuchte ist da, aber oberflächlich ist es extrem trocken. Was auch fehlt, ist der Schnee, der in dieser Wintersaison ausgeblieben ist. Die kalten Nächte bremsen derzeit die Austrocknung noch ein wenig, doch wenn nicht bald flächendeckender Regen fällt, dann wird die Situation wirklich kritisch.“

Eigenverantwortung der Waldbenützer gefragt

Als besonders gefährlich schätzt Riener die Lage durch die trockene Schlagvegetation ein, die besonders leicht Feuer fängt. „Es genügt eine weggeworfene Zigarette oder auch nur eine Wasserflasche, um das Gras zu entzünden. Die frisch gepflanzten Bäume brennen zudem durch in ihnen enthaltene ätherische Öle sehr gut,“ warnt Riener eindringlich vor der Gefahr, die vom Grillen oder Entzünden eines Lagerfeuers ausgeht. „Mehr als 80 Prozent der Brände sind vom Menschen verursacht.“

Durch die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte ist die Gemeinde Irnfritz mit mittlerweile drei Brunnen gut gerüstet, um auf die Trockenheit zu reagieren. „Die Dürre trifft mich persönlich und unsere Gemeinde natürlich so wie jeden anderen auch. Mir bereitet allerdings weniger die Menge Sorgen, sondern dass die Qualität leidet. Man kann einen Brunnen tiefer graben, aber die Wasserqualität kann man nicht beeinflussen“, verweist Bürgermeister Hermann Gruber auf einen Schachtbrunnen mit einer Tiefe von zwölf Metern, der bei Bedarf noch genützt werden kann.

Lediglich die Befüllung der privaten Swimmingpools unterliegt einer Limitierung: „Es ist genug Wasser da, es funktioniert nur nicht, wenn alle auf einmal ihren Pool einlassen wollen. Daher müssen sich die privaten Schwimmbadbesitzer bei der Gemeinde anmelden und bekommen einen Termin. Dafür haben unsere Bewohner Verständnis“, ist Gruber vor allem stolz auf die gute Wasserqualität, die die Irnfritzer Brunnen zu bieten haben. „Die Parameter sind in Österreich weit strenger als zum Beispiel in Deutschland, was den Gehalt von Nitraten und anderen Verunreinigungen betrifft. Wir müssen unser Wasser vierteljährlich kontrollieren lassen und es hat bisher noch nie Probleme gegeben.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.