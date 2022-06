Fachkräftemangel: Gemeinde-Jobs kommen kaum noch gut an

Werbung

Was den Gemeinden des Bezirks Horn als Wohnstandorte seit geraumer Zeit gelingt – nämlich immer attraktiver zu werden –, gelingt als Arbeitgeber nicht: Immer mehr Kommunen im Bezirk klagen, dass sie bei der Suche nach neuen Mitarbeitern vor großen Problemen stehen.

Als Beispiel berichtet der Pernegger Bürgermeister Andreas Nendwich von der seit Monaten dauernden Suche nach einem Nachfolger für Klärwärter Norbert Kruschina, der mit Jahreswechsel in Pension gehen wird. Dabei sei der Job nicht nur ein sicherer, sondern auch ein abwechslungsreicher, sagt Nendwich.

Kruschina selbst würde seinem Nachfolger auch nach seiner Pensionierung zwecks Einschulung zur Verfügung stehen. Er beschreibt seinen Job als einen, „der Spaß macht“. Neben der flexiblen Zeiteinteilung ist es die Abwechslung, die den Reiz ausmache. Daher ist es nur zwei bis drei Stunden täglich notwendig, Dienst in der Kläranlage zu versehen. Und: „Anders als oft geglaubt wird, stinkt es hier nicht“, lacht er. Eine gute Nase braucht man in seinem Job dennoch: „Schon wenn ich aus dem Auto aussteige, rieche ich, ob alles in Ordnung ist oder nicht.“ Wichtig sei, Interesse und Verständnis für elektrotechnische Details mitzubringen.

Kruschina ist seit 2004 Klärwärter. Damals ging das Unternehmen, in dem der gelernte Elektrotechniker beschäftigt war, pleite. Er habe dann die Wahl gehabt, einen Job in Wien anzunehmen, oder einen vor der Haustür. Er habe sich für zweiteres entschieden, auch wenn er auf etwa die Hälfte des vormaligen Gehalts verzichten habe müssen, spricht er das Thema Bezahlung an. Und das ist für Nendwich auch ein Grund, warum es für Gemeinden schwer sei, mit privaten Unternehmen bei der Personal-Rekrutierung mitzuhalten. Er fordert daher eine Anpassung beim Besoldungsschema für Gemeindemitarbeiter, die derzeit mit geringen Einstiegsgehältern loslegen – und findet in den anderen Gemeinden Unterstützer.

Auch der Horner Stadtamtsdirektor Mathias Pithan sieht dieses Schema – die NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung stammt aus 1976 – als Problem. Das System basiert noch auf anderen Durchrechnungszeiträumen für die Berechnung der Pensionshöhe. Aber: „Der Gemeinderat hat die Möglichkeit, einschlägige Berufserfahrung anzurechnen. Sonst wären wir als Arbeitgeber gegen die Privatwirtschaft überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig.“

Vormittagsjobs ziehen besser als Nachmittagsjobs

Auch aus Sicht des Röschitzer Bürgermeisters Christian Krottendorfer ist das Besoldungsschema zu überdenken. Für aus der Privatwirtschaft kommende Bewerber könne man häufig keine Vordienstzeiten berücksichtigen. „Die verdrehen dann schon oft die Augen, wenn sie sehen, wie viel sie verdienen würden“, sagt er. Als Beispiel nennt er das Lehrer-Besoldungsschema, das vor wenigen Jahren geändert wurde.

Von zwar weniger Bewerbern erzählt auch der Langauer Bürgermeister Franz Linsbauer. Aber: „Wir haben für jede Stelle noch einen wirklich geeigneten Kandidaten gefunden.“ Zu bemerken sei aber, dass die Gemeinden in den vergangenen Jahren immer stärker in Konkurrenz mit privaten Firmen im Kampf um Arbeitskräfte treten müssen. Und da habe man häufig wegen der Bezahlung das Nachsehen. Dennoch haben laut Linsbauer auch Gemeindejobs zahlreiche Vorteile. Neben der Nähe zum Wohnort seien hierbei die Sicherheit der Jobs und die gebotene Flexibilität – etwa bei kurzfristigen Urlaubswünschen – zu nennen.

Laut Krottendorfer seien auch Unterschiede bei der Attraktivität von Gemeindejobs je nach Arbeitszeit zu bemerken. Für eine Stelle als Kindergartenbetreuerin – ein Vormittagsjob – habe es zahlreiche Bewerbungen gegeben, für einen Teilzeitjob in der Nachmittagsbetreuung der Volksschule hingegen nur eine einzige.

Die Zeiten, in denen sich „reihenweise“ Interessenten um Gemeinde-Jobs beworben haben, seien auch in einer großen Stadtgemeinde wie Horn mit 125 Gemeinde-Bediensteten fix vorbei, sagt Pithan. Zuletzt habe es drei Ausschreibungen benötigt, um eine Elektriker-Nachbesetzung durchführen zu können. Habe es vor fünf, sechs Jahren für freie Stellen – etwa als Reinigungskräfte oder in der Verwaltung – noch 60 bis 70 Bewerbungen gegeben, waren es bei einer Ausschreibung vor wenigen Wochen um so einen Job nur 13.

Gehalt rauf

