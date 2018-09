Es juckte einem Burschenquartett (ein 16-, ein 17- und zwei 15-Jährige) aus dem Bezirk Horn in den Fingern, als es gelangweilt durch die Gegend zog und dann auf abgestellte Fahrzeuge auf einem Hof in Tautendorf stieß.

„Dafür müsst Ihr, besser gesagt Eure Eltern, geradestehen“

Ein Mercedes, der nicht zum Verkehr zugelassen ist, hatte es den Burschen besonders angetan: Immer wieder versuchten sie, das Fahrzeug zum Laufen zu bringen. Die Startversuche misslangen und die Teenager zogen wieder von dannen, um zwei Tage später erneut ihr Glück zu versuchen.

Diesmal setzte sich der 17-Jährige ans Steuer und ließ den Mercedes eine Böschung hinunter rollen – er sprang nicht an. Wütend über den erneuten Misserfolg schlugen die Burschen auf die Scheiben ein. Ein 15-jähriger Garser zertrümmerte dann mit einer Eisenstange die Windschutzscheibe.

Dann tobte sich das frustrierte Quartett an zwei Traktoren aus: Es öffnete gewaltsam die Türen, riss Abdeckungen ab, zog die Zündschlösser heraus, durchtrennte die Zündkabel und schloss sie kurz. Beim Befüllen mit Diesel sickerten zumindest 25 Liter in den Boden der Scheune. Der dadurch verursachte Umweltschaden steht noch nicht fest. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 5.000 Euro.

„Dafür müsst Ihr, besser gesagt Eure Eltern, geradestehen“, erklärt der Richter und bekommt als Grund für die Sachbeschädigungen zu hören: „Wir wollen doch nur fahren und waren sauer und wütend. Es tut uns leid. Wir waren blöd.“ Die bislang unbescholtenen und einsichtigen Teenager kommen mit einer Diversion noch einmal glimpflich davon: Sie müssen gemeinnützige Leistung (zwischen 20 und 60 Stunden) erbringen, dann werden die Strafverfahren gegen sie eingestellt.