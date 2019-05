„1989 werde ich nie vergessen.“ Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger hat einen besonderen Bezug zur Grenzöffnung. Das zeigt alleine der Umstand, dass er den Satz nebenbei während einer Fahrzeugsegnung in Geras (Seite 30) fallen ließ, um dann Feuerwehr-Kameraden aus Tschechien zu begrüßen.

Zwei Nationen Seite an Seite vor der Stiftskirche: Das wäre vor mehr als 30 Jahren nicht möglich gewesen. Die scharf bewachte Grenze verlief strikt zwischen zwei Ländern, Staatsformen und Wirtschaftsräumen – und doch wusste man Schlupflöcher zu nutzen. Felsinger war Priester in Geras, als Schmuggelware zu verfolgten katholischen Kollegen gelangte.

„Was dort in den 30 Jahren passiert ist, da kann man sich schon etwas abpausen.“ Franz Krestan erzählt von belebten Dörfern im tschechischen Grenzgebiet.

Er gehörte zu jenen, die Kaffee, Medikamente oder Wasserbetten für wund gelegene Patienten an Chauffeure von Bussen oder Lastkraftwagen übergaben, die die „drüben“ nicht erhältliche Ware in Werkzeugkisten oder anderen Stauräumen versteckten. „Botschaften haben wir teilweise auf Latein verfasst, weil das die Grenzpolizei nicht lesen konnte“, erzählt er.

Abt Vitus Tajovský, 1948 zum Abt im Prämonstratenser-kloster Želiv (Seelau) gewählt, war unter den Empfängern. Das kommunistische Regime verurteilte ihn des Hochverrats, er verbrachte 20 Jahre lang in Haft und durfte danach weder als Seelsorger noch als Lehrer tätig sein. „Er war dann Hausbesorger“, erzählt der Kräuterpfarrer. Tajovský bildete verdeckt junge Ordensmänner aus. Gram habe er bis zu seinem Tod keinen in sich getragen. „Er war nie verbittert. Er war wirklich ein Heiliger“, beschreibt ihn Felsinger.

Tätigkeiten im Untergrund waren mit dem Fall des Eisernen Vorhanges nicht mehr notwendig. Franz Krestan, damals Bürgermeister in Drosendorf, spürte im Sommer 1989 die Aufbruchstimmung und schon im Dezember fuhr er in Kleinhaugsdorf über die Grenze, dann bis nach Vranov (Frain) entlang ihrer Linie. „Wir haben Zigaretten und Feuerzeuge an die Soldaten verteilt.“ Silvester feierte Drosendorf mit Tschechoslowaken am Hauptplatz.

„Dass man das miterleben kann“, war für Krestan fast ein Wunder. Seit 1946 war der Bezug zum Nachbarn verloren: „Das ganze Waldviertel orientierte sich zum Süden hin.“ Das habe sich bis heute erhalten. Egal, ob im Norden die Stadt näher ist. Liegt’s an der Sprachbarriere?

„Wenn die Österreicher in Tschechien arbeiten müssten, dann würden sie sehr gut Tschechisch können“, sagt dazu Milan Kubek, wohnhaft in Dačice (Datschitz) und hierzulande als Kapellmeister und Musikschullehrer aktiv. Jeder, der Tschechisch lernen will, müsse direkt im Land die Sprache pflegen. „Nach 20 Jahren lerne ich noch immer Deutsch.“

Vom Nachbarn lernen, das empfiehlt auch Krestan. „Vor 30 Jahren, als die Österreicher nach Tschechien gefahren sind, haben sie die Hände zusammengeschlagen.“ Die verfallenen Häuser hätten sie schockiert, genau das sei jetzt im Waldviertel zu beobachten. Die tschechische Grenzregion habe sich dagegen erholt, denkt Krestan an belebte Dörfern mit Kleinbetrieben. „Was dort in den 30 Jahren passiert ist, da kann man sich schon etwas abpausen.“ Felsinger geht ein Stück weiter – und das, obwohl sein Vater ein aus Šafov (Schaffa) Vertriebener war und er selbst bis in die Nuller-Jahre hinein bei einem Besuch in Tschechien nie in Dunkelheit nach Hause fahren konnte. „Das sind unsere Freunde und das ist unsere Kultur“, betont er. „Mein Vater war sehr verletzt. Ich sehe das Verbindende, weil wir wirklich in der Mitte Europas leben und wir das mit Selbstbewusstsein nach außen tragen sollten.“