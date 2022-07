Familienfreundlich: Region ist am Ziel, aber noch nicht fertig

Es ist geschafft! Die Region Manhartsberg ist die erste Region im Waldviertel, die das Zertifikat „Familienfreundliche Region“ erhalten hat. Im Rahmen eines Festaktes am 29. Juni übergab Bernadett Humer, Sektionsleiterin für Familie und Jugend des Bundesministeriums, mit Gemeindebund Präsident Alfred Riedl und Geschäftsführer Christoph Jünger in Wels diese Auszeichnung. „Das ist eine feine Sache, über die wir uns sehr freuen. Dank gilt allen, die sich eingebracht haben“, freut sich Regions-Obmann Franz Göd.

Die Initiative für die Region ging von der Gemeinde Sigmundsherberg aus, die die anderen Gemeinden dazu motiviere, beim Thema Familienfreundlichkeit zusammen zu arbeiten. Auch die Projektleitung für das Audit „familienfreundlicheregion“ übernahm mit Natascha Mang eine Sigmundsherbergerin. Sigmundsherberg ist seit 2011 familienfreundliche Gemeinde und bekam zum zweiten Mal das Vollzertifikat – nach dem erfolgreichen Abschluss der dreijährigen Umsetzungsphase – verliehen.

Aus Sicht Göds positiv

Durch den Prozess habe man die Zusammenarbeit in der Region wesentlich stärken können: „Wir setzen nun gemeinsam geplante Projekte um, die für einzelne Gemeinden alleine nicht realisierbar gewesen wären“, sagt Göd. Denn die Region, die beim Zertifizierungsprozess und bei der Umsetzungsphase von NÖ.Regional begleitet wird, hat die Arbeit an der Maßnahmenumsetzung bereits begonnen. Die Unterstützung des Eltern-Kind-Zentrums Eggenburg bei der Weiterentwicklung zum Generationen-Zentrum „GiZ Region Manhartsberg“ inklusive der Ausweitung der Angebotsstandorte auf die Regionsgemeinden ist eines der größten Vorhaben. Ab Herbst werden Angebote wie Spieletreffs und Vernetzungstreffen zum Thema „Alltagsunterstützung für Familien“ neben dem Hauptstandort in Eggenburg auch direkt in den Regionsgemeinden veranstaltet werden (die NÖN berichtete).

Laut Göd wichtig: „Wir dürfen uns jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es reicht nicht, ein Taferl in der Hand zu halten. Jetzt heißt es langfristig anpacken.“ Bereits umgesetzt wurde das Angebot von Klimatickets als Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr in der Metropolregion in allen sieben Regionsgemeinden. Die Projektgruppen zur Vernetzung der Rad- und Wanderwege in der Region und zur Abstimmung der Ferienprogramme haben die Arbeit ebenfalls bereits aufgenommen.

Tourismus-Vernetzung als nächstes Regions-Ziel

Was die Region aus dem Projekt gelernt habe? Dass sich die Zusammenarbeit am Ende für alle Beteiligten auszahle, sagt Göd. Man habe sich durch das Projekt besser kennengelernt, habe Inputs aus zwei Bezirken und zwei Leader-Regionen in ein gemeinsames Ziel gesteckt – und dieses dann auch erreicht. Man wolle diese Zusammenarbeit jetzt auch in anderen Bereichen stärker vorantreiben. Als Beispiel nannte Göd den Bereich „Tourismus“, in dem es Ziel sei, Gäste gemeinsam für ein paar Tage in der Region halten zu können. Auch eine bessere Abstimmung beim Thema Ferienbetreuung oder generell bei der Kinderbetreuung werde man ebenfalls gemeinsam angehen.

Beispiel für andere

