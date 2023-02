Fasching: Buntes Treiben geht ins Finale

Am 11. 11. um 11 Uhr 11 hat er offiziell begonnen, nun steht der Höhepunkt bevor: Im Bezirk Horn wird 2023, nach einer langen, pandemiebedingten Pause, der Fasching wieder groß gefeiert.

In der Stadthalle Eggenburg findet heuer am Samstag, 18. Februar, wieder das große Gschnas der Handballer statt. Das diesjährige Motto lautet „Back to the 80s and 90s. Als die Welt noch in Ordnung war.“ Burkhard Hammer, Administrator des UHC Eggenburg, berichtet, dass die Planungen auf Hochtouren laufen und man sich sehr auf das Fest freue. Mit den Vorbereitungen liege man „voll im Plan“, nun fehle nur noch gut gelauntes Publikum. „Wir hoffen, dass die Menschen nun nach der Pandemie wieder fortgehen und zahlreich erscheinen“, so Hammer zur NÖN. Als spezielles Angebot wird es zwischen 21 und 22 Uhr Freibier geben.

Sportliche Highlights am Horner Faschingsumzug

Der absolute Höhepunkt des närrischen Treibens im Bezirk geht dann am Faschingsdienstag im Horner Zentrum über die Bühne. Da organisiert der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Horn gemeinsam mit der Stadtgemeinde wieder den beliebten Faschingsumzug. Heuer steht er unter dem Motto „Hollywood“, um 14 Uhr geht es am Hauptplatz los. Das finanzielle Engagement der Sponsoren und das Auftreten der Stadtgemeinde als Mitveranstalter ermöglichen es, dass sowohl die Teilnahme als auch der Besuch des Umzuges kostenlos sind.

Nach der vorjährigen Corona-bedingten Pause werden heuer 21 Gruppen am Umzug teilnehmen. Erstmalig vertreten ist die Union Sportakrobatik Horn mit einer beeindruckenden Abordnung: Die Damen werden beim Faschingsumzug nicht nur ihr artistisches Talent unter Beweis stellen, ihr Auftritt findet auch in besonderer „Gewandung“ statt: Die Kostüme der Horner Narrengilde wurden aus der Versenkung geholt und werden durch die Akrobatinnen mit neuem, sportlichem Leben erfüllt. Begleitet werden die Sportlerinnen von einem Dreigestirn der besonderen Art: Horns letzte Narrengildenvertreter, natürlich in „närrischer Staatstracht“, sind mit dabei.

Nödersdorf: Tradition des „Rowisch“ lebt

Eine besondere Faschingstradition wird in Nödersdorf begangen. Hier finden gleich mehrere Veranstaltungen statt, die allesamt unter Aufsicht des „Rowisch“ stehen. Der Rowisch – ein junger Bursch aus der Ortschaft, heuer Denis Neumeister – tritt den ganzen Fasching hindurch als Zeremonienmeister auf und beaufsichtigt die Feierlichkeiten. Am Sonntag, 19. Februar, findet im Gasthaus Schillinger ab 20 Uhr der Faschingsball statt. Die Gäste werden mit Livemusik und einer Mitternachtseinlage unterhalten. Am Faschingsdienstag wird am Nachmittag ein Kinderfasching veranstaltet, bevor man die närrische Zeit abends mit einem Maskenball ausklingen lässt. Die jungen Damen und Herren aus Nödersdorf, die sich um die Organisation kümmern, freuen sich auf zahlreiches Erscheinen – Verkleidungen unbedingt erwünscht.

In Harth findet am Sonntag, 19. Februar, um 13.30 Uhr im Pfarrheim ein Faschingsfest für Kinder und Senioren statt. Geboten wird ein vergnüglicher Nachmittag mit Spiel und Spaß für alle. Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger, einer der Organisatoren, erzählt, dass die Vorbereitungen gut laufen und man auf regen Besuch hofft. „Wir können im Moment überhaupt nicht abschätzen, wie viele Leute kommen werden, hoffen aber auf viele gutgelaunte Besucher“, so Felsinger zur NÖN.

