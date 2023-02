Fasten: Über sich selbst lernen

Werbung

Die einen machen es aus gesundheitlichen, die anderen aus spirituellen Gründen, wieder andere, um zu helfen: Demnächst beginnt die Fastenzeit. Die NÖN hat mit einigen Experten über das Thema Fasten gesprochen, erfragt, was es damit auf sich hat und warum sich der bewusste Verzicht wachsender Beliebtheit erfreut.

„Fasten heißt so viel wie reduzieren. Das kommt vom lateinischen Wort ,reducere‘ und bedeutet ,zurückführen‘. Ich führe mich zurück, besinne mich auf Wesentliches, überlege, was ich zum Leben brauche und was nicht“, erklärt Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger, was es mit dem christlichen Fasten auf sich hat. Obwohl Fasten mit Verzicht zu tun habe, gewinne man letztlich doch etwas, so Felsinger: Und zwar die Möglichkeit, etwas über sich selbst zu lernen. Gerade in unserer von Überfluss geprägten Welt sei diese alte Tradition daher äußerst gewinnbringend.

Graffi: „Wenn man drinnen ist, ist Fasten leicht“

Auch Alexander Graffi, Fastenbegleiter im Stift Geras, sieht das so. Durch das Fasten komme nicht nur der Stoffwechsel zur Ruhe, man werde auch gedanklich langsamer. Das helfe, sich auf Wesentliches zu besinnen und über sich und sein Leben nachzudenken. Im Stift Geras bietet man zehntägige Fastenkurse nach der Buchinger-Methode an. Während der Fastenperiode ernährt man sich hier nur von Suppen, Säften und Tees. Was nach wenig klingt, funktioniere in der Praxis aber sehr gut, so Graffi: „Die Erfahrung zeigt, dass fast alle die vollen zehn Tage durchhalten. Wenn man drinnen ist, ist es erstaunlich leicht.“ Um auch gedanklich zur Ruhe zu kommen, werden Wanderungen, Sporteinheiten, Yoga und Meditation angeboten. Das erfreue sich bei den Gästen, die aus ganz Österreich und Deutschland kommen, großer Beliebtheit. „Das Fasten ist bei vielen nicht christlich motiviert, aber die Atmosphäre im Kloster kommt schon sehr gut an“, erzählt der langjährige Fastenbegleiter.

Pernegg: Große Nachfrage nach Fastenkursen

Klaus Rebernig, der Betreiber des Fastenzentrums Pernegg, kommt mit der Nachfrage nach Fastenkursen gar nicht nach, wie er der NÖN erzählt. „Wir sind sehr gut gebucht, worüber wir uns natürlich sehr freuen.“ In der Fastenzeit kämen dann noch einmal mehr Anfragen als normal. Man könne der Nachfrage im Moment gar nicht umfassend begegnen, so Rebernig. Daher plant er auch den baldigen Ausbau: Das Fastenzentrum soll vergrößert und um ein neues Gästehaus erweitert werden (die NÖN berichtete). Neben dem klassischen Buchinger-Fasten bietet man im Kloster Pernegg auch andere Formen wie Intervall-, Ayurveda- oder Basenfasten an.

Eine besondere Fastenaktion bietet das K-Haus in Eggenburg an. Gemeinsam mit seinem Jugendvertretungsteam wiederholt das Team des Jugendhauses sein regionales Sozialprojekt „Von Eggenburg – Für Eggenburg“. Dabei soll auch heuer unkompliziert Hilfe für finanziell schlechter gestellte Menschen in der Region geleistet werden. Ab dem Aschermittwoch, dem 22. Februar, kann man bis 17. März jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags und samstags von 17 bis 20 Uhr Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnpasta, WC-Papier und Waschmittel, aber auch Trockenware in Form von Kaffee, Nudeln, Reis, Dosen, sowie auch Mal-und Bastelutensilien im K-Haus abgeben. Auch in den Supermärkten Billa und Spar in Eggenburg kann man in bereitgestellte Einkaufswagerl Waren ablegen. Die Ausgabe der Waren findet von 20. bis 31. März im Jugendhaus statt (jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag und Samstag von 17 bis 20 Uhr). „Um die Hemmschwelle der Betroffenen gut überwinden zu können, behandeln wir jede Ausgabe der Spenden anonym und unkompliziert“, sagt Initiatorin Gerti Kloiber.

