Vier Verletzte mussten nach Unfall am 30. März auf der B4 bei Mörtersdorf ins Spital gebracht werden.

Gegen 12 Uhr wollte ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L58 aus Gars kommend nach Mold fahren. Im Auto hatte er drei weitere Personen mit dabei. Laut Polizei reihte sich der Mann aber wegen fehlender Ortskenntnis und wegen einer Ablenkung am Beschleunigungsstreifen auf der falschen Spur - auf jener Richtung Harmannsdorf - ein.

Als er bemerkte, dass er nun in die falsche Richtung unterwegs war, wollte er auf der B4 nach links in Richtung Mold umdrehen und überfuhr dabei die beiden Sperrlinien, wobei ein Abbiegen an dieser Stelle nicht erlaubt ist.

Dieses Manöver wurde einer 29-jährigen Audi-Lenkerin und ihrer 29-jährigen Beifahrerin, die auf der B4 von Mold in Richtung Harmannsdorf unterwegs waren, zum Verhängnis. Obwohl die Frau eine Notbremsung einleitete, konnte sie den Zusammenstoß nicht vermeiden.

Die beiden jungen Frauen sowie die Beifahrerinnen des Unfalllenkers wurden leicht verletzt ins Landesklinikum Horn gebracht. Der Unfalllenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Alkohol war bei diesem Unfall nicht im Spiel. Die beiden kaputten Autos wurden von der FF Mörtersdorf geborgen.