Ferienbetreuung in Gemeinden: „Wir wollen Ferien bunter machen“

Nur noch wenige Wochen, dann heißt es „Endlich Ferien!“ Für viele berufstätige Eltern, die nicht auf die Betreuung der Kinder durch liebevolle Großeltern zurückgreifen können, ist dies oft eine schwer zu bewältigende Aufgabe.

Auch in Gemeinde Drosendorf gibt es Angebote

Eine interessante und unterhaltsame Möglichkeit für Kinder von acht bis 16 Jahren bietet die Gemeinde Drosendorf. Sie lädt die Kinder für jeweils eine Woche in den Zirkus ein. In einen ganz besonderen Zirkus allerdings, in dem die Kinder selbst die Artisten sind. „Wir wollen den Kindern Spaß ohne Leistungsdruck bieten“, erklärt Bürgermeister Josef Spiegl und freut sich, dass das Projekt, mit dem im Jahr 2000 begonnen wurde, so gut angelaufen ist. „Anreisetag ist Sonntag abends, am Freitag um 15 Uhr gibt es immer eine Schlussvorstellung, zu der Eltern, Großeltern oder Freunde eingeladen werden können“, erklärt Spiegl, der dem „Verein zur sinnvollen Freizeitgestaltung“, der mit der Durchführung beauftragt ist, großes Lob ausspricht.

„Die Kinder werden dort abgeholt, wo sie sich leistungsmäßig gerade befinden. Das Programm wird individuell abgestimmt, jeder kann mitmachen. Es geht hier nicht um Leistungssport, wir wollen nur zeigen, dass in unseren Kindern mehr steckt, als nur Computerspielen.“ Der Zirkus Drosendorf wird neun Wochen lang im Sommer mit jeweils 32 Teilnehmern veranstaltet, die Kinder kommen mittlerweile aus Salzburg bis Burgenland. Gewohnt wird im Zirkuswagen. Für diesen Sommer sind nur noch wenige Restplätze frei.

Schwimmkurs als besonderes Angebot

„Seit mehr als zwanzig Jahren wird in Eggenburg das Ferienspiel in Kooperation mit Vereinen, Unternehmen und vielen Freiwilligen angeboten“, erinnert sich Jugendgemeinderätin Birgit Rupp daran, dass sie selbst als Kind bereits Spaß an den vielfältigen Angeboten hatte. Mittlerweile ist sie als Koordinatorin für die Programmgestaltung verantwortlich. „Wir haben eine breite Streuung, die vom Kindergarten bis hin zu Aktivitäten reicht, die auch 14- oder 15-Jährige noch ansprechen.“

Zu den rund 30 bis 40 Aktivitäten in den neun Ferienwochen zählt ein Besuch im Mondscheinkino, ein Bücherei-Spielefest oder das Walderlebnis mit dem Förster. Auf einen markanten Programmpunkt weist Rupp noch hin: „Ich glaube, wir sind die einzige oder zumindest eine der wenigen Gemeinden, die im Rahmen des Ferienspiels auch einen Schwimmkurs anbieten. Hierfür haben wir immer sehr viele Anmeldungen, leider sind die Kapazitäten begrenzt“, bedauert die Jugendgemeinderätin, für die eines zählt: „Wir wollen die Ferien bunter machen!“

Bestens geeignet für Naturfreunde von vier bis 15 Jahren ist die Kinder- & Ferienakademie, die von den Gemeinden Brunn und Irnfritz-Messern gemeinsam angeboten wird. In drei Wochen stehen die Schwerpunkte „Fit & Gesund“, „Wasserratten aufgepasst“ und „Leben im Wald“ auf dem Programm. Diese können halbtags oder ganztags gebucht werden, mit oder ohne Mittagessen. „Ein Großteil der Aktivitäten findet im Freien statt. Daher ist entsprechende Kleidung wie festes Schuhwerk und Regenschutz Voraussetzung“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Allram aus Brunn.

Dorothea und Katherina freuen sich mit Projektleiter Bürgermeister Fritz Schechtner (Hardegg) auf die Kinder-Ferien Thayatal. Foto: Leader-Wohlviertel

Betreuungszeit kann variabel vereinbart werden

Ein weiteres Ferienhighlight ist das Leader-Projekt „Kinderferien Thayatal“, das von den Gemeinden Hardegg, Weitersfeld, Langau, Geras, Pernegg, Japons, Drosendorf-Zissersdorf sowie Raabs und Ludweis-Aigen aus dem Bezirk Waidhofen gemeinsam angeboten wird. Teilnehmen können Kinder zwischen drei und 14 Jahren. „Die Betreuungszeit kann bei Bedarf von 6.30 bis 19.30 Uhr vereinbart werden“, sieht Roland Deyssig vom Verein Waldviertler Wohlviertel die Problematik, der viele Eltern gegenüber stehen. Jeden Mittwoch werden in den Betreuungswochen Ausflüge in die Region unternommen. „Wichtig ist für uns, dass sich qualifizierte Kinderbetreuer, Pädagogen oder Freizeitpädagogen um die Kinder kümmern.

Ein wesentlicher Punkt ist auch, dass die Kosten durch diverse Förderungen im Rahmen des Leader Waldviertel-Wohlviertel-Projektes für die einzelnen Familien sehr gering gehalten werden können und daher auch leistbar sind“, erklärt Deyssig, dass bereits über 50 Kinder angemeldet sind. Betreuungsorte, für die noch Anmeldungen möglich sind, sind Hardegg (25. bis 29. Juli), Drosendorf (8. bis 12. August) und Raabs (1. bis 5. August/16. bis 19. August).

