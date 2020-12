Wie KHD-Kommandant Rainer Hubmayer der NÖN erzählt, ist es Aufgabe der fünf taktischen KHD-Einsatzzüge des Bezirks, die Durchführung der Testtage durch die Anlieferung von Schutzausrüstung und Antigen-Tests sicherzustellen. Schon in der Vorwoche wurden im Feuerwehr-Sicherheitszentrum Tulln die notwendigen Utensilien auf die einzelnen Bezirke aufgeteilt und zunächst Overalls, Masken, Schutzbrillen oder Desinfektionsmittel vom KHD aus Tulln geholt und in der Arena in Horn nach Gemeinden sortiert. Dann wurden sien am Dienstag an die Gemeinden ausgeliefert. "Sichtlich froh über die Unterstützung durch den KHD zeigten sich die Bürgermeister in den Gemeinden", freute sich Hubmayer.

Die Antigen-Tests werden in einem zweiten Schritt aus Tulln geholt und dann ebenfalls an die Gemeinden verteilt, erklärt Hubmayer. Im Hintergrund bleibt der KHD noch für die Notfall-Logistik zuständig. „Wenn einer der Gemeinden etwas ausgehen sollte, stehen wir in Bereitschaft und liefern nach“, sagt Hubmayer.