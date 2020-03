Bei den Freiwilligen Feuerwehren ist das Thema „Sicherheit“ ohnehin immer oberste Prämisse – umso mehr gilt das in der aktuellen Corona-Krise. Daher sind derzeit bei den Feuerwehren alle Veranstaltungen – vom Zankerlschnapsen über Schulungen und Fortbildungen bis zu Wettbewerben – abgesagt. Unter anderem betrifft das auch den Indoor-Kuppel-Cup der Feuerwehr St. Marein, der am 28. März in der Mehrzweckhalle in Irnfritz abgehalten hätte werden sollen.

„Als Freiwillige Feuerwehren müssen wir danach trachten, die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten“, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer. Das wichtigste Gebot sei es, die Krise in den Griff zu bekommen, daher gelte es, die vorgeschriebenen Maßnahmen lückenlos umzusetzen. Für die Feuerwehren heiße es jetzt, zusammenzurücken. Das Verständnis für die getroffenen Maßnahmen sei bei den Kameraden groß, sagte Angerer. „Diese Maßnahmen sind vernünftig und Vernunft ist jetzt angesagt. Wir müssen alles tun, um eine rasche Ausbreitung des Virus zu verhindern“, sagte er.

Auch Wissenstest der FF-Jugend verschoben

Bitter ist die Verschiebung der Feuerwehr-Termine auch für zahlreiche Mitglieder der Feuerwehrjugend. Sie haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die für 21. März angesetzten Wissenstest und Wissenstestspiel der Feuerwehrjugend vorbereitet. Wann sie jetzt ihr Wissen und ihr Können demonstrieren können, ist ebenfalls noch offen.