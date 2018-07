Über 5.000 Jugendliche machten St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld von 5. bis 8. Juli zur Hauptstadt der Feuerwehrjugend.

Die 10- bis 15-Jährigen traten dort in 245 Bewerbsgruppen beim Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA) in Bronze und 165 Gruppen beim FJLA in Silber an. Weiters traten 674 Jugendliche (bis zwölf Jahre) beim Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen (FJBA) in Bronze und 214 Jugendliche in Silber an. Auch der Bezirk Horn war mit 54 Jugendlichen vertreten, die meisten Teilnehmer kamen aus der Feuerwehrjugend Röhrenbach, die alleine 27 — also die Hälfte der Bewerbsteilnehmer — stellte.

Beste Jugend-Bewerbsgruppe im Bezirk war das Team des Abschnittes Eggenburg. Sie wurden beste des Bezirks sowohl im Silber-, als auch im Bronze-Bewerb. Im Bild: Elias Haberl, Larissa Krenn, Monique Spindler, Dominik Löschenbrand, Stefan Schmöger, Jeremy Christian, Gernot Dedourek (stehend von links) sowie Christian Rath und Dominik Hofbauer (vorne). | Feuerwehr

Dennis Honeder von der Jugendfeuerwehr Röhrenbach durfte stellvertretend für den Bezirk von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner eine Urkunde für das FJBA entgegennehmen. Die beste Bewerbsgruppe des Bezirks war im Silber- und im Bronze-Berwerb das Team „AFKDO Eggenburg“. Die Gruppe aus dem Feuerwehrabschnitt Eggenburg freute sich im Silber-Bewerb über Rang 33, in Bronze konnte sie niederösterreichweit den 83. Platz erreichen.

Feuerjugend-Bezirkssachbearbeiter Hubert Steininger freut sich über die großartige Stimmung und die Kameradschaft, die trotz der Wetterextreme, die vom heißen Sonnentag bis zum langanhaltenden Regen, der am Bewerbsplatz zu einer wahren „Schlammschlacht“ führte, vorherrschte. „Die Zusammenarbeit wird bei der Feuerwehrjugend gelebt. Das zeigen die Bewerbsgruppen. Die Bezirkssiegergruppe wurde aus den verschiedensten Feuerwehren aus dem Feuerwehrabschnitt Eggenburg zusammengestellt. Die monatelange Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht“, so Steininger, der die Wichtigkeit der Jugend als Garant für die Zukunft des Feuerwehrwesens hervorhebt.