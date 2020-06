Während die Gemeinden der Region im Jahr 2020 wegen Corona vor finanziellen Schwierigkeiten stehen und um Kommunalsteuer und Ertragsanteile bangen, waren die Folgen des Ersten Weltkrieges und die darauffolgende Wirtschaftskrise samt Inflation vor genau 100 Jahren ausschlaggebend, dass viele Gemeinden mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten. Anders als heute konnten die Gemeinden im Juni 1920 aber auf relativ einfachem Weg zu Geld kommen: Mit der Ausgabe von Gutscheinen. Wie der Rosenburger Historiker Bernhard Purin in seinem Artikel „Drum haben wir zu unseren Schulden die Notgeldwährung noch erfunden“, der im Horner Kalender 2020 des Waldviertler Heimatbundes erschienen ist, darstellt, waren die Gemeinden dabei auch durchaus „kreativ“.

Die damals gedruckten Gutscheine galten als „Münzersatz“, da Münzen Mangelware waren. Ein Teil der für die Herstellung der Münzen verwendeten Metalle war während des Krieges in die Kriegswirtschaft geflossen, nach dem Krieg überstieg der Metallwert der Münzen deren Nominalwert, daher wurden sie aus dem Zahlungsverkehr gezogen. Die an die Stelle der Münzen getretenen Gutscheine, die den Bedarf an Wechselgeld decken sollten, wurden bald zum Sammlerobjekt, schon im Herbst 1920 gab es erste „Notgeld-Ausstellungen“. Die Gemeinden erkannten in der „Lizenz zum Gelddrucken“ aber eine gewinnbringende Einnahmequelle. Neben der galoppierenden Inflation trug auch die Tatsache zum Gewinn der Gemeinden bei, dass die meisten Sammler gar nicht daran dachten, die Gutscheine einzulösen und später wieder gegen „echtes Geld“ einzutauschen. Viele Sammler kauften damals die Gutscheine in ihren Gemeinden in großen Mengen, um sie auf Tauschbörsen gegen Gutscheine aus anderen Gemeinden tauschen zu können. In Horn fanden solche Treffen jeden Samstag im „Cafe Fischer“ statt, in Eggenburg wurde sogar ein eigener Sammlerverein, der „Notgeld-Sammlerbund Germania“ gegründet.

Im Bezirk Horn brachte zunächst die Stadtgemeinde Horn Notgeld heraus. „Zur Linderung der Kleingeld-Not gibt die Gemeinde Horn Kassen-Scheine im Gesamtbetrage von 100.000 Kronen aus. Die selben sind unverzinslich, werden von der Gemeinde Horn bis 15. Oktober 1920 in Zahlung genommen und in gesetzlichem Bargelde eingelöst“, hieß es auf der Rückseite der Gutscheine. Dann folgten die Gemeinden Burgschleinitz, Drosendorf, Eggenburg, Gars, Kühnring, Röschitz, Rosenburg und Sigmundsherberg.

Folge: Krach zwischen Ortschef & Gemeinderat

Besonders kreativ zeigte man sich in Rosenburg: Dort wurde nicht nur das Ausgabedatum der Gutscheine auf 23. Mai vordatiert und mit der Unterschrift des erst zwei Monate später gewählten Vizebürgermeisters gezeichnet, auch der später geschwärzte Hinweis „Nur für Sammler“ zeigte, dass gar nicht daran gedacht war, das Notgeld später wieder gegen echtes Geld einzulösen. Auch die eigentlich notwendige Genehmigung des Staatsministeriums für Finanzen wurde nicht eingeholt.

Das nicht gesetzeskonforme Vorgehen führte damals dann auch zu einem Zerwürfnis zwischen Bürgermeister und Gemeinderat, wie man aus dem „Boten aus dem Waldviertel“, einer Vorgängerzeitung der NÖN, weiß.