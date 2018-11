Als die Flüchtlingswelle im Herbst 2015 ihren Höhepunkt erreichte, waren die ersten Flüchtlinge aus Syrien bereits einige Monate im Bezirk Horn: Seit Jänner waren Flüchtlinge in einem Privatquartier in Hötzelsdorf untergebracht.

Probleme mit den Flüchtlingen gab es dort zwar keine, damals gab es aber wegen der späten Information (auch Gemeinde und Ortsvorsteher wurden sehr kurzfristig über die Unterbringung informiert) Unmut. Weitere kleinere Flüchtlingsunterkünfte gab es etwa in Drosendorf, Langau, Gars oder Mödring, Probleme blieben auch hier – weitgehend – aus.

Radetzky-Kaserne als Quartier im Gespräch

Mehr Unmut gab es da schon in Horn. Gerüchte, dass bis zu 400 Flüchtlinge in der Radetzky-Kaserne untergebracht werden sollten, sorgten bei vielen Hornern für Empörung. In die Tat umgesetzt wurden diese Pläne dann aber nicht. Schließlich wurde im ehemaligen Stephansheim ein Flüchtlingsheim für rund 100 Personen eingerichtet, die ersten Flüchtlinge trafen hier im Juni 2015 ein.

Bis zur Schließung des Heimes knapp zwei Jahre später gab es immer wieder Aufregung über Missstände im Haus, aber auch das Thema „Gewalt“ – so verprügelte etwa ein Afghane seine Frau und seinen Sohn, Frauen sollen in Angst vor ihren Männern oder anderen Bewohnern gelebt haben –, sowie Diebstahls-Vorwürfe wurden erhoben.

In der zweiten großen Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Horn – dem Haus Said im Lindenhof in Eggenburg – waren rund 40 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge untergebracht. Im von der Caritas der Erzdiöszese Wien betreuten Haus kam es ebenfalls zu einigen Problemen, so wurden im August 2017 zwei junge Afghanen handgreiflich. Schon im Dezember 2016 erstattete eine Frau Anzeige, weil sie von einem Bewohner des Hauses in der Pulkauer Straße zum Anhalten genötigt worden war und der junge Mann gegen ihr Auto getreten hatte.

Fall in Rosenburg sorgte für Aufsehen

Für besonderes Aufsehen im Bezirk Horn sorgte der Fall eines Asylwerbers in Rosenburg, der sich mit Spucken und heftigen Tritten gegen seine Festnahme (er war wegen Ruhestörung und Sachbeschädigung angezeigt worden) gewehrt hatte und dabei einen Polizisten verletzt hatte. Diesen Fall nahm FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl zum Anlass, eine Gesetzesverschärfung zu fordern. Der Asylwerber wurde später zu 14 Monaten Haft verurteilt.

Die Zahl der Flüchtlinge im Bezirk ist mittlerweile stark rückläufig. Waren Anfang 2016 laut Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) noch 326 Asylwerber im Bezirk Horn, sind es derzeit nur noch 91.

Für eine erfolgreiche Integration setzt sich in Horn der „Willkommen Mensch!“-Verein ein – bis heute. „Damals hat sich schlagartig etwas verändert. Wir Ehrenamtliche waren extrem gefordert“, blickt Vorstandsmitglied Dieter Schewig zurück. Mittlerweile haben sich die Aufgaben des Vereins seit 2015 verändert: „Wir sind nach der Wohnungssuche jetzt in der nächsten Phase angekommen: Die Leute wollen arbeiten. Wir unterstützen sie, angefangen von Bewerbungsschreiben bis zu Behördengängen“, so Vorstandsmitglied Dieter Schewig.

Deutschkurse des Vereins sowie die bewährten Begegnungscafés finden noch immer statt, zuletzt zum Thema „Österreichische Feiertage“. Mit dem nächsten Café am 30. November feiert der Verein gleichzeitig sein dreijähriges Jubiläum samt Live-Musik sowie einer Fotoausstellung.