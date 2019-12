Klemens Kofler wird wie berichtet FPÖ-Spitzenkandidat für Horn – und das rief die ÖVP auf den Plan. Die Stadtpartei kritisiert scharf, dass er zugleich in Altenburg antreten will.

NOEN Gerhard Lentschig: „Ein bisschen da, ein bisschen dort geht gar nicht.“

„Wo wird er denn nach der Wahl als Gemeinderat die Anliegen der Leute vertreten?“, fragt sich ÖVP-Klubobmann Gerhard Lentschig. „Halbe-halbe haben sich weder Horn noch Altenburg verdient und ist auch per Gesetz verboten. Entweder oder, Herr Kofler. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar!“

Gesetzlich ist eine Kandidatur in mehreren Gemeinden möglich, wenn vor allem der ordentliche Wohnsitz nachgewiesen werden kann. Nur muss sich der Kandidat nach der Wahl entscheiden, wo er das Gelöbnis ablegen will, und auf die anderen Mandate verzichten.

Lentschig findet, dass Horn zu einem „Spielball für parteitaktische Personalrochaden“ genutzt werde. „Entweder schlägt das Herz für unsere Stadt oder eben nicht. Ein bisschen da, ein bisschen dort geht gar nicht.“

Kofler argumentiert, dass er in Altenburg sowieso keine Chance auf ein Mandat gehabt hätte. Er wäre an letzter Stelle platziert gewesen. Er lenkt aber ein: „Falls das Schwierigkeiten macht, dann werde ich nur in Horn kandidieren.“ Die FPÖ Altenburg mit zwei Mandataren (darunter Kofler) habe die Wahlliste noch nicht abgegeben.

Arbeit des Stadtrates: Für ÖVP nicht „gut“

Lentschig wurmt eine Aussage von Kofler fast noch mehr. Der scheidende FPÖ-Verkehrsstadtrat Ronald Zöchmeister habe seine Arbeit „gut“ gemacht. Das ist „für unsere Stadt fast schon eine gefährliche Drohung.“ Zöchmeister habe bei vielen Sitzungen gefehlt: ein Drittel im Stadtrat, ein Viertel im Gemeinderat, bei 124 von 212 Ausschüssen, 25 Mal bei 29 Verkehrsverhandlungen. Das beweise fehlende Verantwortung und Desinteresse. Ob denn Kofler ähnlich gut arbeite?

„Tatsächlich ist Ronald Zöchmeister nicht hauptberuflich Stadtrat, sondern Bauleiter“, entgegnet Kofler. Er sei beruflich viel unterwegs: der Grund für den Rückzug. Kofler selbst freue sich auf die Arbeit in der Stadt: „Ich bin den ganzen Tag in Horn und werde in den Sitzungen selbstverständlich anwesend sein.“ Und: „Ich werde auch mit Gerhard Lentschig zusammenarbeiten können.“