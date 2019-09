Das Thema „Wahlbeisitzer“ beschäftigte die Horner Bezirkspolitik nach der EU-Wahl im Mai. Damals hatten ÖVP, SPÖ und Grüne kritisiert, dass die FPÖ kaum Wahlbeisitzer stelle und sich so der demokratischen Verantwortung entziehe. Jetzt machen die drei Parteien schon vor der Nationalratswahl auf mögliche Probleme am 29. September aufmerksam.

„Wir haben in der Stadtgemeinde Horn jetzt schon wieder die ersten Absagen von FPÖ-Beisitzern“, ärgert sich VP-Bürgermeister Jürgen Maier darüber, dass neben Stadtrat Ronald Zöchmeister (war für die NÖN nicht erreichbar) auch ein weiterer Gemeinderat der FPÖ bereits angekündigt habe, bei der Wahl nicht dabei zu sein. Auch SP-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger fürchtet für den Wahltag am kommenden Sonntag Schlimmes: „Es wird spannend, ob FPÖ-Wahlbeisitzer erscheinen werden. Ich gehe davon aus, dass noch weitere Absagen der Freiheitlichen in den diversen Gemeinden kommen werden.“ Ähnlich wie bei der EU-Wahl hätten die Freiheitlichen in einigen Gemeinden überhaupt keine Wahlbeisitzer genannt.

Sauer auf die FPÖ ist auch Walter Kogler-Strommer, Bezirkssprecher der Grünen: „Ich kann als Gemeinderat nicht nur das Geld nehmen. Da habe ich auch Pflichten, auch was rund um eine Wahl zu tun ist.“ Einig sind sich die drei, dass in Einzelfällen damit sogar die Beschlussfähigkeit der Wahlbehörden gefährdet sein könnte: „Und dann sind die Freiheitlichen die Ersten, die mit Anfechtungen daherkommen“, sagt etwa Maier.

Kranner: „Mischen uns in Hick-Hack nicht ein“

FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler reagiert auf die Vorwürfe verwundert: „In Horn wird von uns jeder Sprengel besetzt, wir haben genug Leute bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet. Die werden auch vor Ort sein“, sagt er zur NÖN. Allerdings räumt er ein, dass es in bestimmten Gemeinden Probleme mit der Besetzung gebe. Als Grund dafür nennt er „Druck“, der auf potenzielle FPÖ-Wahlbeisitzer ausgeübt werde. „Die haben gesagt, dass sie sich doch nicht trauen. Da geht es zum Beispiel darum, dass manche befürchten, dass ihre Firmen keine Aufträge mehr bekommen.“

Gereizt auf diese „Ausrede“ reagiert Maier: „Ich weiß nicht, welche Repressalien ich einem Gemeinderat in Horn jemals angedeihen habe lassen.“ Es sei anscheinend „Pflicht beim Eintritt in die FPÖ, ein Seminar zum Thema ,Wie falle ich in die Opferrolle‘ zu besuchen.“ Es gehe den FPÖ-Vertretern nur darum, gewählt zu werden, „etwas dafür tun wollen sie nicht. Vielleicht ist das Problem, dass man für die Tätigkeit als Wahlbeisitzer kein Geld bekommt.“ Den Wunsch der FPÖ, bei den Gemeinderatswahlen „in die Breite gehen zu wollen“, wie Kofler in der NÖN angekündigt hatte, kommentiert Maier daher so: „Dann gibt es noch mehr Inaktive in den Gemeinden, die nichts tun, außer ab und zu auf Ausländer zu schimpfen.“

Die NÖN fragte auch bei Bezirkshauptmann Johannes Kranner als Leiter der Bezirkswahlbehörde nach, ob die FPÖ genug Beisitzer gemeldet habe. Kranner gab aber an, dazu keine Auskunft geben zu können, und: „An parteipolitischem Hick-Hack können wir uns als Behörde nicht beteiligen.“

Könne eine Gemeinde- oder Sprengelwahlbehörde wegen der Abwesenheit von Beisitzern ihre Beschlussfähigkeit verlieren? Beschlussfähig sei eine Gemeindewahlbehörde, wenn neben dem Vorsitzenden mindestens die Hälfte der neun Beisitzer anwesend seien. Bei Sprengelwahlbehörden müssen mindestens zwei der drei Beisitzer anwesend sein, erklärt Kranner.

Wenn die Beschlussfähigkeit nicht gegeben sei, habe der Vorsitzende allerdings dringend notwendige Handlungen am Wahltag selbst durchzuführen. „Die Wahlhandlung – etwa das Auszählen von Stimmen – darf am Wahltag nicht unterbrochen werden“, sagt Kranner zur gesetzlichen Regelung. Dies sei auch in den Schulungsunterlagen für die Wahlbehörden so kommuniziert.