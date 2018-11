Auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sind Frauen in der Politik in der Minderheit. Im Bezirk Horn gibt es eine Ortschefin und immerhin neun „Vize“.

Ziemlich genau 100 Jahre ist es her, dass in Österreich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Ausrufung der Republik das allgemeine und gleiche Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Frauen hatten ab 1918 in Österreich das aktive und passive Wahlrecht, für Männer war 1907 das allgemeine und gleiche Wahlrecht eingeführt worden. Erstmals zu den Urnen gehen durften Frauen dann bei der Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919.

Brunn und Rosenburg-Mold sind Vorbildgemeinden

Die Einführung des Frauenwahlrechts war das Ergebnis eines langen Kampfes der Frauen um die Möglichkeit der politischen Teilhabe. Auch wenn Frauen seit Beginn der ersten Republik die Mehrheit an der Wahlbevölkerung stellten, sind sie im politischen Leben nach wie vor unterrepräsentiert. Im Nationalrat sitzen derzeit 67 Frauen, bei insgesamt 183 Abgeordneten entspricht das einem Anteil von 36,6 Prozent. Im Niederösterreichischen Landtag liegt die Frauenquote mit 26,8 Prozent (15 von 56) sogar noch deutlich darunter.

Bezüglich Frauenanteil in den Gemeinderäten sind im Bezirk Horn mit 40 Prozent die Gemeinden Brunn und Rosenburg-Mold Vorbildgemeinden. Sechs Damen gehören hier dem Gemeinderat an.

In Brunn stehen mit Bürgermeisterin Elisabeth Allram und ihrer Vize Petra Zach zwei Frauen an der Spitze. Zum hohen Frauenanteil in Brunn meint Allram: „So etwas kann man nicht steuern, das hat sich so ergeben. Man braucht auch Frauen, die diese Funktion wirklich übernehmen wollen.“ Von Frauenquoten hält sie daher nichts. Frauen, die den Willen hätten, würden die gleichen Chancen wie Männer bekommen.

Mehr weibliche Gemeindemandatare als in Brunn und Rosenburg-Mold gibt es im Bezirk noch in Horn und Eggenburg mit jeweils sieben. Da sind die Gemeinderäte aber mit 29 bzw. 23 Mandataren deutlich größer.

Der einzige Gemeinderat, der ganz ohne Damen auskommt, ist jener von Burgschleinitz-Kühnring. Als Mitgrund dafür nannte Bürgermeister Leopold Winkelhofer die Tatsache, dass es in der Gemeinde zehn Katastralgemeinden gibt und jeweils der – männliche – Ortsvorsteher im 19-köpfigen Gemeinderat sitzt. „Wenn es aus jedem Ort drei Gemeinderäte geben könnte, wäre es leichter, Frauen dabei zu haben“, so Winkelhofer. Für die nächste Gemeinderatswahl im Jahr 2020 arbeite man bereits daran, Frauen für die Arbeit im Gemeinderat zu gewinnen.

Elisabeth Allram seit Oktober 2016 im Amt

„Einzelkämpferinnen“ im Gemeinderat gibt es übrigens in Röhrenbach (Verena Amon), Japons (Elisabeth Scheidl) und Weitersfeld. Dort würde sich Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch aber über mehr weibliche Unterstützung im Gemeinderat freuen. Als Grund für den niedrigen Frauenanteil in der Horner Lokalpolitik vermutet sie die Tatsache, dass man sich gerade zu Beginn der politischen Karriere als Frau schwerer tue, besonders dann, wenn man die einzige Frau sei.

Frauen hätten oft Schwierigkeiten, den etwas raueren Gesprächston der Männer zu akzeptieren. „Man muss sich da eine dicke Haut zulegen und darf sich nicht gleich abschrecken lassen“, meinte sie. Auch der immer rauer werdende Umgangston vieler Bürger könne für viele Frauen abschreckend wirken.

Mit Hirsch gibt es immerhin in neun der 20 Gemeinden des Bezirks Vizebürgermeisterinnen (siehe Infobox). Für sie steht der Wille, in ihren Gemeinden Positives zu bewegen, im Vordergrund ihrer Motivation. Ähnlich wie Hirsch denkt auch Hilde Juricka, Vizebürgermeisterin in Drosendorf-Zissersdorf. Auch sie denkt, dass es für Frauen in der Lokalpolitik nicht einfach sei, meint aber, dass sich in dieser Hinsicht bereits vieles gebessert habe und man als Frau in der Politik um „einiges besser akzeptiert wird“ als noch vor einigen Jahren.

Elisabeth Allram ist im Bezirk Horn die einzige Bürgermeisterin (seit Oktober 2016). Bereut habe sie diesen Schritt seither noch nie. Als Gemeindechefin müsse man gerne unter Leuten sein und sich für die Anliegen der Bürger interessieren. Möglich sei die Ausübung dieser Funktion aber neben einem 40-Stunden-Job nicht. Als Unternehmerin könne sie sich ihre Zeit gut einteilen. Ein Vorteil, den viele andere Frauen, die oft schon Job und Familie unter einen Hut bringen müssten, nicht haben. „Wenn man sich da politisch auch noch engagiert, bleibt irgendetwas zwangsläufig auf der Strecke“, meint Allram, und nennt so einen Grund, warum der Anteil von Frauen in der Lokalpolitik nach wie vor eher gering ist.

Ähnlich sieht die Horner Vizebürgermeisterin Gerda Ernder das Problem: „Ich bin mit 48 in die Politik eingestiegen, als meine Kinder erwachsen und aus dem Haus waren. Davor hätte ich das nicht machen können.“ Gerade für Frauen zwischen 30 und 45, die im Berufsleben stehen und Familie haben, bleibe keine Zeit, auch noch politisch aktiv zu sein.