Hitze – und Baustellen asphaltieren unter der prallen Sonne. „Wenn wir Mischgut einsetzen, dann strahlt das um 100 bis 150 Grad Celsius aus“, erklärt Michael Kostera, Betriebsleiter bei der Straßenmeisterei Horn. „Direkt bei der Asphaltiermaschine hat es 60 Grad, von oben kommen dann noch die über 30 Grad dazu“, ergänzt Stephan Möslinger, der bei „Leyrer+Graf“, dem Bauunternehmen mit einem Standort in Horn, im Einsatz ist.

Die Männer dieser „Asphaltpartien“ seien die Hitze gewohnt, auch wenn es „schon zach“ wird. „Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter für die hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität, die sie jeden Tag aufs Neue beweisen“, betont Stefan Graf, geschäftsführender Gesellschafter.

„Wenn Dachdecker nicht einmal ihr Material angreifen können, weil es so heiß ist, dann müssen wir einfach reagieren.“ Franz Steindl, ÖGB-Sekretär

„Uns ist gleichzeitig bewusst, dass es auch Grenzen gibt und diese behalten wir sehr genau im Auge“, will er zumutbare Arbeitsbedingungen bieten. Den „Hitze 60er“ habe man punktuell angewendet: Arbeitern kann ab 35 Grad frei gegeben werden. Sie erhalten 60 Prozent des Stundenlohns.

„Wir verlegen auch – im Rahmen der Möglichkeiten – Arbeitszeiten und beginnen tendenziell früher, um der starken Nachmittagshitze nicht so stark ausgesetzt zu sein“, führt Graf aus. „Wo es möglich ist, werden auch die Arbeitsabläufe angepasst und diverse Arbeiten im Schatten vollzogen.“ Getränke, Sonnenbrillen und Sonnencremen seien „eine absolute Selbstverständlichkeit“.

Das teilt auch Karl Stifter, Leiter der Straßenmeisterei Horn, aus. Es sei spürbar, dass die Hitzeperioden heftiger ausfallen. „Das geht sicherlich allen so: Man leistet körperlich weniger.“ Die Straßenmeistereien fallen aber grundsätzlich nicht unter das Gesetz für Bauarbeiter, das einen hitzebedingten Schlechtwettertag vorsieht, wenn drei Stunden mit mehr als 32,5 Grad Celsius aufeinanderfolgen. Ist der Dienstgeber einverstanden, wird dann das Arbeiten im Freien eingestellt oder man sucht sich einen alternativen, kühleren Arbeitsplatz.

Die Landesbediensteten halten die Stellung, wenn die Temperaturen nach oben klettern. Beeinträchtigt das trotzdem die Fertigstellung von Bauprojekten? „Jein“, antwortet Kostera. Es könne sein, dass die Straßen erst später freigegeben werden können, wenn die Wärme anhält. „Sonst kommt es zu Verdrückungen.“

Für Gewerkschaft noch nicht die perfekte Lösung

Die hitzebedingte „Schlechtwetterregelung“ ist für die Gewerkschaft noch nicht die perfekte Lösung. „Das Problem ist, dass diese Regelung freiwillig ist. Das heißt: Sie ist vom Arbeitgeber abhängig“, zeigt Franz Steindl auf. Er ist Sekretär im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) im Waldviertel. „Natürlich ist der Wille der Arbeitnehmer da. Sie wollen bei extremer Hitze auch einmal ihre Arbeit niederlegen, aber sie sind in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis“, erklärt Steindl.

Die Hitzewellen – heuer habe man bereits drei verzeichnet – werden häufiger. „Im Burgenland ist ein Arbeiter gestorben“, will die Gewerkschaft das Problem immer wieder aufs Tapet bringen. „Wenn Dachdecker nicht einmal ihr Material angreifen können, weil es so heiß ist, dann müssen wir einfach reagieren.“ Die Aktionen der Gewerkschaft „Bau-Holz“ mit dem ÖGB, die bei Baustellen-Besichtigungen Arbeitern Getränke vorbeibringen, seien gut, aber nur „ein Tropfen auf dem heißen Stein“. „Die Konzentration der Arbeiter sinkt in der Hitze, das darf man nicht unterschätzen. Arbeitsunfälle können leichter passieren.“

Er bittet betroffene Arbeitnehmer, bei derartigen Problemen mit der Gewerkschaft Kontakt aufzunehmen: „Wir werden dann mit den Arbeitgebern reden“, versichert er.