Freiwilliges Soziales Jahr: „Ich wollte etwas Sinnvolles tun“

Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, sind ein wichtiger Teil in den Organisationen oder Vereinen, in denen sie mitarbeiten. Ihre Unterstützung wird dankbar angenommen.

Beim Roten Kreuz sind laut Bezirksgeschäftsführer Martin Amon derzeit fünf Jugendliche im Einsatz, die ihr „Sozialjahr“ ableisten – beim Roten Kreuz wird diese Bezeichnung für das Freiwillige Soziale Jahr verwendet. „Diese Jugendlichen sind im Rettungsdienst tätig, die betreuten Reisen oder die Seniorentreffs gab es ja coronabedingt nicht“, erklärt Amon. Der Trend, dass immer weniger Personen sich freiwillig engagieren, könne beim Roten Kreuz nicht bemerkt werden, im Gegenteil: „Für den Herbst haben wir schon sieben Anmeldungen für das Sozialjahr. Zwei davon werden das als Zivildienst-Ersatz durchführen.“

Unter den fünf freiwilligen Helfern ist Anna Nirnberger. Die 19-Jährige ist seit September im Einsatz und wird noch einen Monat das Rot-Kreuz-Team unterstützen. „Ich möchte Physiotherapie studieren. Bis zur Aufnahmeprüfung wollte ich etwas Sinnvolles tun“, sagt sie. Vor allem der direkte Umgang mit den Patienten und die Dienste mit den Kollegen machen Spaß und haben für sie persönlich viel gebracht. „Ich will das nicht missen und werde auch künftig freiwillig beim Roten Kreuz weiter machen“, stellt Nirnberger klar, die das Sozialjahr nur weiter empfehlen kann.

Antonia Lahodny startet im September mit dem Sozialjahr beim Roten Kreuz Horn. Foto: privat

„Was sind deine Pläne nach der Schule?“ – diese Frage stellt sich derzeit auch Antonia Lahodny aus Japons. „Für die, die noch ein wenig Zeit brauchen und diese aber dennoch sinnvoll verbringen wollen, bietet sich ein Freiwilliges Sozialjahr perfekt an“, ist sie überzeugt. Sie wird deshalb im September mit ihrem Sozialjahr beim Roten Kreuz Horn starten. „Immer schon hat mir der Gedanke, im Rettungswesen zu arbeiten, gefallen. Jetzt bietet sich die perfekte Gelegenheit.“ Sie will diese Zeit auch als „Orientierungsjahr“ nutzen, denn: „Welche Studienrichtung ich konkret einschlagen möchte, weiß ich noch nicht“, erklärt Lahodny., die seit einigen Monaten auch Mitarbeiterin der Horner NÖN ist. Für „die Zeit danach“ stehe für sie auch ein Medizinstudium im Raum, wofür ein Freiwilliges Sozialjahr im Rettungsdienst bestimmt nicht schaden könne. „Sei es auch nur, um herauszufinden, ob ich mir einen Job in diesem Berufsfeld vorstellen kann oder nicht.“

Beim Roten Kreuz will sie einen „nützlichen Beitrag im Leben anderer“ leisten und für das eigene Leben dazulernen. „Ich hoffe, mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen und meine kommunikativen sowie sozialen Kompetenzen auszubauen.“ In eine ganz neue Welt wird Lahodny allerdings nicht eintauchen: „Einige meiner ehemaligen Mitschüler schlagen auch diesen Weg nach der Matura ein“.

Unerlässliche Hilfe für das Fachpersonal

Im Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg kann man noch bis Ende Juni auf die Unterstützung einer Freiwilligen bauen, die im Bereich der Betreuung ihr Soziales Jahr leistet. Heimdirektorin Brigitte Grünsteidl erklärt: „Sie schenkt den Bewohnern wertvolle Zeit bei Gesprächen oder Spielen, diese zusätzlichen Hände sind auch bei Ausflügen der Bewohner mit ihren Rollstühlen eine unerlässliche Hilfe.“ Die Jugendlichen profitieren laut Grünsteidl besonders von diesem Jahr. „Sie können sich orientieren, bekommen Einblicke in verschiedene Berufsgruppen.“ Die Mitarbeiterin werde nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr auch beruflich in den Pflegebereich einsteigen. „Sowohl in Eggenburg als auch in Raabs nehmen wir gerne Jugendliche auf, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten wollen“, meint Grünsteidl, die beide Heime leitet.

In der Tageseinrichtung Horn der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie NÖ GmbH bedeuten die beiden Jugendlichen eine „große Hilfe“. Das Aufgabengebiet umfasst hauswirtschaftliche und organisatorische Arbeit, sowie die Unterstützung bei pflegerischen, pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen und im Selbstständigkeitstraining der Klienten. „Die motivierten Jugendlichen bringen Schwung, neue Ideen und Abwechslung in den Alltag“, sagt Bettina Weintögl. Laut ihr entlasten die Jugendlichen das Fachpersonal und erhöhen die Qualität der Klientenbetreuung.

