Noch schlimmer als im Handel schlug der Lockdown bei Dienstleistern, wie beispielsweise den Friseuren, ein. Während im Handel mittels Lieferservice Alternativen gefunden wurden, herrschte hier kompletter Stillstand, zumindest was die Einnahmen betrifft. Erleichterung macht sich jetzt auch in diesem Bereich breit, und dass nicht nur bei den Friseuren. Viele Menschen warten bereits sehnsüchtigst auf den lange überfälligen Haarschnitt.

Da zwischen Kunden immer ein Platz frei bleiben musste, durften auf den leeren Sesseln Stofftiere Platz nehmen. privat

Entspannter Start, stressige Organisation. „Für die nächsten zwei Wochen sind wir komplett voll“, erzählt Sonja Sigmund, die Friseurgeschäfte in Horn und Irnfritz betreibt. Aufgrund der strikten Terminvereinbarung verlief auch der Start am Montag „ruhig und entspannt“. Anstrengender sei dagegen die Vorwoche gewesen, als die Telefone heißliefen. Zu dritt versuchte man, die vielen Anfragen zu organisieren.

Beginn der Aufholjagd. Nach den Anstrengungen überwiegt jetzt aber die Freude, überhaupt wieder ans Werk gehen zu können. Auch aus finanzieller Sicht begibt man sich auf Aufholjagd. „Die gesamte Branche hat endlich Zeit, sich wieder ein bisschen zu erholen. Den Rückstand aufzuholen wird natürlich schwierig“, meint Sigmund. Jede geschlossene Woche sei eine verlorene gewesen. „Wirklich schlimm war die Zeit im Lockdown aber glücklicherweise nicht. Mir gehören aber auch beide Geschäfte selbst und ich muss keine Miete zahlen. Andere traf es da sicher härter.“

Kritik an Testpflicht. Nicht gerade leichter wird die Wiedereröffnung durch die neuen Einschränkungen und die Testpflicht. Zumindest die Quadratmeterbeschränkung auf sieben Kunden im Fall von Sigmund sei kein Problem. Deutlich kritischer ist sie aber bei der Testpflicht: „Es ist schon in Ordnung, wenn meine Mitarbeiter und ich einmal die Woche testen müssen. Bei den Kunden halte ich davon aber nicht viel, erst recht nicht, wenn wir eh schon alle die FFP2-Masken aufhaben. Die können dann nicht so sicher sein, wie immer behauptet wird.“ Zudem heiße ein negativer Test in den letzten 48 Stunden nicht, dass eine Infektion nicht danach passieren könne. Zumindest bei ihren Kunden werde die Testpflicht aber gut akzeptiert. „Für 95 Prozent ist es kein Problem. Die Leute sind prinzipiell bereit dazu.“

Frust übers Telefon. Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Friseursalon von Irene Kobelhirt in Sigmundsherberg. „Die Kunden kamen alle unaufgefordert mit dem Testzettel in der Hand. Ich war wirklich positiv überrascht“, erzählt sie. Absagen gäbe es trotzdem ein paar. Zudem hätten manche ihren Frust mit der Testpflicht schon telefonisch ausgerechnet bei ihr ausgelassen. „Ich nehme das entspannt. Irgendwo muss der Frust ja heraus. Ich verstehe auch, dass es einen solchen gibt.“

Testangebot lässt zu wünschen übrig. Schließlich sei es oft mühsam, die beiden Termine miteinander zu vereinbaren. Auch das Angebot müsse noch verbessert werden. „In der Apotheke sind die Tests für die nächsten zwei Wochen anscheinend schon ausgebucht“, meint sie. Auch die Registrierung über den Computer sei bei älteren Menschen oft ein Problem. Viele würden sich aber trotz Unmut überwinden und die Maßnahme für den Friseurbesuch in Kauf nehmen.

Mühsam für Stammkunden. Trotzdem hofft Kobelhirt, dass die Testpflicht nicht allzu lange bestehen bleibt. „Momentan ist es ja in Ordnung, aber es wird irgendwann schon mühsam, vor allem für Kunden, die jede Woche zu uns kommen.“ Auch einen vierten Lockdown würde sie gerne vermeiden. Große Hoffnungen macht sie sich aber nicht. „Es wäre schön, wenn wir dann nicht komplett zusperren müssen. Man könnte ja auch eine Friseurin im Geschäft haben, damit das Geschäft zumindest ein bisschen am Laufen bleibt.“

Sieben Tage die Woche. Mit den Anfragen ist Kobelhirt momentan zufrieden und auch schon gut ausgelastet. „Ich arbeite jetzt sieben Tage die Woche bis zum Abend“, schildert sie. Das wäre nötig, um entspannt die Kunden empfangen zu können. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen werden die Kunden betreut. Maximal fünf dürfen gleichzeitig hinein, mehr als genug.