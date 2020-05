Eineinhalb Monate mussten die Friseur-Salons im Bezirk Horn wegen der Coronakrise geschlossen halten – in den kommenden Wochen wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Salons daher nicht langweilig. Der Andrang auf Termine beim Friseur ist groß, seit Samstag sind die Mitarbeiter im Dauereinsatz, die Termine sind auf Wochen ausgebucht.

Obwohl ungefärbter Haaransatz, Spliss oder eine unbändige „Löwenmähne“ in Anbetracht der Gesamtsituation zu den „Luxusproblemen“ gehören, tragen gepflegte Haare doch zum persönlichen Wohlbefinden bei. Entsprechend sehnsüchtig wurde der erste Friseurtermin schon erwartet.

Die Freude, endlich wieder arbeiten gehen zu können, sei aber auch bei ihr und ihren Mitarbeitern extrem groß gewesen, erzählte Sonja Sigmund, die in der Raabser Straße in Horn ihren Friseur-Salon betreibt. In den vergangenen Tagen habe ihr Telefon im Minutentakt geklingelt, der Ansturm auf Termine sei kaum zu bewältigen.

Ähnlich ist es ihrer Sigmundsherberger Kollegin Irene Kobelhirt ergangen. Sie bittet indes um Verständnis, dass nicht alle Terminwünsche gleich in den ersten Tagen erledigt werden können: „Die Arbeit, die sich in eineinhalb Monaten angestaut hat, können wir jetzt nicht in einer Woche nachholen“, erzählt sie. Man sei aber bemüht, alle Wünsche so rasch wie möglich zu erfüllen. Sie und ihr Team werden auf alle Fälle sechs Tage die Woche „rund um die Uhr“ arbeiten.

„Wir haben uns gegenseitig erzählt, wie wir bestimmte Probleme lösen und uns gegenseitig Hilfe angeboten.“ Irene Kobelhirt betont die gute Zusammenarbeit mit ihren Kollegen

Auch wenn ihr in den ersten drei Tagen der unfreiwilligen Auszeit „zum Heulen“ gewesen sei, habe sie in der Krise auch positive Dinge erlebt. Neben der Tatsache, mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen zu können, sei es vor allem die Tatsache des Zusammenhalts innerhalb der Branche gewesen, erzählt Kobelhirt.

„Es gab viel Austausch. Wir haben uns erzählt, wie wir bestimmte Probleme lösen und uns gegenseitig Hilfe angeboten“, erzählt sie. Es sei beeindruckend gewesen, dass die einzelnen Salons nicht das Konkurrenzdenken, sondern die gegenseitige Unterstützung an erste Stelle gestellt haben.

Informationen im Vorfeld mangelhaft

Umso schöner sei dies, da sich viele Kollegen von der Regierung im Stich gelassen fühlen, sind sich Kobelhirt und Sigmund einig. Bis zum letzten Werktag vor dem Neustart habe es keine detaillierten Informationen gegeben, welche Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, erzählt Sigmund: „Wir sind uns richtig im Stich gelassen vorgekommen.“ Wenigstens von der Innung seien einige Informationen gekommen, die Friseure hätten aber selbst auch nicht mehr gewusst, als in den Medien verbreitet wurde.

Als „schwach“ bezeichnete Kobelhirt die Informationsweitergabe an die Friseure. Umso verwunderlicher sei das, als Branchen, die erst mit 15. Mai wieder starten dürfen, schon jetzt detailliertere Informationen zur Verfügung hätten. Auch die Abwicklung der zugesagten finanziellen Hilfen sei „nicht schön“. Es sei fraglich, wann die Gelder kommen und ob damit die während der „Pause“ angefallenen Fixkosten ersetzt werden können.

Großer Auflauf auch in der Florianigasse

Dankbar ist Kobelhirt daher ihrer Schwester, die als Lehrerin in der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) Horn arbeitet. „Sie hat mir tolle Tipps zur Hygiene und Anleitungen, wie man richtig Hände desinfiziert gegeben“, erzählt sie. Fix ist, dass in den Salons auf Hygiene-Maßnahmen großer Wert gelegt wird. Bei Sigmund etwa, wo zwischen den einzelnen Kunden-Stühlen ohnehin Abstände von mehr als 1,5 Metern liegen, warten auf die Kunden Desinfektionsmittelspender mit Sensoren, damit diese nicht mit Händen berührt werden müssen. Auch Einwegmäntel stehen ebenso wie Mundschutzmasken zur Verfügung.

Auch in der Florianigasse herrschte vor dem Friseurgeschäft Burak am Samstag und Montag großer Andrang. Vor dem Eingangsbereich sammelte sich eine große Menge an Herren an, die sehnlich auf einen Haarschnitt gewartet haben. Ein Mindestabstand wurde dabei nur in wenigen Fällen eingehalten, auch auf Schutzmasken verzichteten die meisten Wartenden vor dem Lokal. Im Inneren wurde aber großer Wert darauf gelegt, die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten.