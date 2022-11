Fußball-WM in Katar: Die Kugel rollt, aber wen juckt‘s?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. So findet das sportliche Großereignis zum ersten Mal auf der Arabischen Halbinsel im Emirat Katar statt, was aufgrund der problematischen Menschenrechtssituation schon im Vorfeld zu massiver internationaler Kritik geführt hat. Aber nicht nur der Austragungsort ist exotisch, sondern auch der Zeitraum: Erstmals findet die WM zum Jahresende und nicht wie üblich in den Sommermonaten statt.

Aus sportlicher Sicht macht der Termin im Winter durchaus Sinn. Im Sommer wäre es in Katar, wo häufig Temperaturen von mehr als 45 Grad erreicht werden, einfach zu heiß, um ein Fußballturnier auszutragen. Für die österreichischen Fußballfans heißt das aber, dass sie die WM zu einer untypischen Jahreszeit verfolgen müssen, nämlich im Advent.

Die NÖN hat sich umgehört, wie man im Bezirk Horn über das kontrovers diskutierte Sportereignis denkt. Anders als bei Fußball-Weltmeisterschaften normalerweise, ist diesmal selbst bei eingefleischten Fußball-Fans die Vorfreude enden wollend.

Skepsis gegenüber Austragungsort

Der Horner Stadtrat Martin Seidl sieht Katar als Austragungsort insgesamt kritisch. Die WM sei sowohl in politischer als auch ökologischer Hinsicht problematisch. Als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Tourismus der Stadt Horn ist Seidl für den Horner Adventmarkt zuständig. Auf die WM nimmt man dort aber keine Rücksicht. Die Übertragung von Spielen am Adventmarkt wird es daher „sicher nicht“ geben, erzählt er der NÖN. Das Fußball-Großereignis und die besinnliche Stimmung der Adventzeit passen seiner Meinung nach nicht zusammen. „Die adventliche Begegnung soll weihnachtliche Stimmung erzeugen“, das sei auch das Ziel aller involvierten Vereine und Aussteller, so Seidl. Der Horner Adventmarkt verfolge andere Ziele, als dem ohnehin problematischen Großsportereignis eine Bühne zu bieten.

Edel-Fan Franz Göd: Kaum Begeisterung für WM

Nicht einmal Fußball-Edelfan Franz Göd kann sich für die Hitze-WM in Katar erwärmen. Foto: Weikertschläger

Auch der Sigmundsherberger Bürgermeister Franz Göd ist der WM gegenüber kritisch eingestellt. Göd, eigentlich ein großer Fußballfan, meint: „Meine Fußballbegeisterung hält sich in dem Fall aber in Grenzen.“ Ab dem Halbfinale will er sich zwar Matches ansehen. Dafür wird er dieses Mal aber gar nicht viel Zeit haben. Nachdem in den letzten beiden Jahren praktisch keine Adventmärkte und Weihnachtsfeiern veranstaltet wurden, hat er in seiner Funktion als Bürgermeister heuer viele Termine wahrzunehmen, verrät er der NÖN.

Positiver Effekt für Gastronomie erhofft

„Nicht verweigern“ wird Doppel-Grill-Weltmeister und Geschäftsmann Adi Matzek die WM. Er plant, sich das ein oder andere Match anzusehen. Glücklich ist er mit der Standortwahl in Katar aber nicht, ist die Austragung der WM dort doch nur aufgrund eines sehr hohen Ressourceneinsatzes überhaupt möglich.

Werner Groiß von der Wirtschaftskammer Horn hofft, dass die WM einen positiven Effekt auf die regionale Gastronomie haben wird. Aufgrund des unüblichen Zeitraums werden Public Viewings, die sich bei einer typischen „Sommer-WM“ sonst großer Beliebtheit erfreuen, dieses Mal wohl ausbleiben. Groiß denkt aber, dass viele Fußballfans in Gasthäusern zusammenkommen werden, um gemeinsam das Turnier zu verfolgen. Für die schwächelnde Gastronomie geht er daher von einem Besucherplus aus.

Dass die meisten Leute die WM von zu Hause aus verfolgen werden, merkt auch Iris Mairhofer, Filialleiterin des Reisebüros Ruefa in Horn. Im letzten Jahr habe es einige Anfragen von Fußballfans gegeben, die sich für Flug- und Hoteltickets interessiert hätten. Zumindest in der Ruefa-Filiale in Horn wurden schließlich aber keine Tickets verkauft.

