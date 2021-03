Die Knospen sprießen. So langsam blüht und duftet es. Der Frühling kann kommen. Die vielen Gartenbesitzer können sich freuen, dass dem Winter endlich die Puste ausgeht. Die wärmeren Temperaturen sind auch bitter nötig, um in der Natur wieder etwas Abstand vom Coronachaos zu gewinnen. Die NÖN hat nachgefragt, welche Gartentrends 2021 auf uns zukommen.

So brachte nämlich gerade Corona einen enormen Umschwung bei der Wahrnehmung und Wertschätzung des eigenen Gartens. Das bestätigen auch die Gärtnereien, nachdem diese schon länger eine Veränderung des Kaufverhaltens in der Bevölkerung bemerken. „Der Garten wird immer mehr zum erweiterten Wohnraum“, meint Ludwig Band von der Gärtnerei Band. Andere Gegenden seien da zwar schon früher vorgeprescht, doch spätestens jetzt sei das Thema auch im Waldviertel angekommen. Besonders stark am Zulegen seien in der Gartengestaltung laut Band auch die sehr gefragten Naturpools.

Welche Pflanzen heuer im Trend sein werden, sei momentan noch schwer abzuschätzen. Beliebt seien aber auf jeden Fall verschiedene Solitärgehölze. „Wenn man so etwas einpflanzt, hat man garantiert einen Blickfang“, meint Band. Damit das aber auch gelingt, kann er nur raten: „Früh mit der Planung anfangen und sich dafür auch genug Zeit nehmen.“ Denn nur mit ausreichend Vorbereitung würde man auch mit größeren und aufwendigeren Vorhaben auf der sicheren Seite sein.

Die Nachfrage in den Gärtnereien ist groß

Eine erfolgreiche Saison verspricht sich auch die Eggenburger Gärtnerei Tutschek. „Wir haben das verstärkte Interesse am Garten schon im Vorjahr gespürt, was sehr herausfordernd war. Wir werden uns dieser aber auch heuer wieder stellen“, erzählt Siegfried Tutschek. Wohin die Reise am Ende aber wirklich geht, wisse er noch nicht. Momentan befindet sich der Betrieb in der Vorsaison.

Veränderungen sieht er vor allem im Bereich der Erde. „Die Menschen sind mittlerweile bereit, auch etwas mehr für Erde auszugeben und werden dadurch sicher nicht enttäuscht. Es macht tatsächlich einen Unterschied“, betont Tutschek. Schließlich wolle man nicht an der Basis sparen. „Die Wurzeln wachsen mit der entsprechenden Erde einfach besser, was auch der Pflanze zugutekommt. Die erstrahlt dadurch in einem viel satteren Grün.“

So langsam kann die Gartenarbeit also wieder starten. Auch der Horner Umweltstadtrat Wolfgang Welser legt selbstverständlich großen Wert auf seinen Garten. „Jetzt, wo ich in der Pension bin, komme ich glücklicherweise etwas mehr zur Gartenarbeit“, schildert er. „Ich mag es einfach, wenn man rund um das Haus etwas Schönes zum Anschauen hat.“

„Die Menschen sind mittlerweile bereit, auch etwas mehr für Erde auszugeben und werden dadurch sicher nicht enttäuscht.“Siegfried Tutschek

In den letzten Jahren standen für ihn dabei einige größere Umgestaltungen an. So finden in Welsers Garten mittlerweile auch mehrere Obstbäume Platz, den eigenen Pool gibt es nicht mehr. „Ich habe den Pool weggerissen, weil das natürlich auch besser für das Klima ist. So etwas braucht sehr viel Wasser.“ Mit den wärmeren Temperaturen kommt jetzt auch wieder so einiges an Arbeit auf ihn zu. „Es gibt viele Sträucher zu schneiden und auch das Gras zu pflegen. Für ein mögliches Großprojekt hat er sich für heuer eine neue Gartenhütte vorgenommen, nachdem die alte schon etwas in die Jahre gekommen ist.

Auch bei der Obfrau von „Geras klingt“, Gerlinde Hofbauer, ist die Gartenarbeit in vollem Gange. Was ist eigentlich das Schöne daran? „Für mich ist es ein direkter Draht zur Natur. Es ist wahnsinnig schön, wenn man das Wachstum im eigenen Garten beobachten kann, und es duftet noch dazu gut“, erklärt sie. Momentan würden sich auch schon die ersten Frösche und Kröten im eigenen Teich ausbreiten.

Für die Gartengestaltung setzt Hofbauer auf eine gute Mischung aus „Machen und Lassen“. Die Natur würde sich zu einem gewissen Maße sowieso selbst entfalten. In dieser Hinsicht hofft sie, dass sich der seit mehreren Jahren am Gartenzaun wachsende Efeu weiter ausbreitet und vielleicht sogar zusammenwächst. Und das ist nur eine Kleinigkeit, auf die sie sich in der Gartensaison 2021 freuen würde.