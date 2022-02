Gastro-Neustart: Freude ist nicht ungetrübt

Nicht bei allen Gastronomen im Bezirk Horn stoßen die Öffnungsschritte auf ungeteilte Gegenliebe. Einige wollten die Anfrage der NÖN vielleicht auch aus diesem Grund gleich gar nicht beantworten. Einer, der ehrlich ist und auch Bedenken bekundet, ist der Garser „Poldiwirt“ Alexander Höchtl. Er ist auch Obmann des örtlichen Vereins für Tourismus und Wirtschaft und sagt: „Als Mensch sage ich, dass diese Erleichterungen zu früh kommen, und als Wirt sage ich, es ist in Ordnung.“

„Poldiwirt“ Alexander Höchtl freut sich als Gastronom – als Mensch sieht er die Öffnungsschritte kritisch. Foto: Rupert Kornell

Für die Wirte sei die Öffnung aus wirtschaftlicher Sicht von Vorteil, aber persönlich ist er der Meinung, dass die Öffnungsschritte in Anbetracht der hohen Infektionszahlen zu schnell kommen – und zeigt sich verwundert über die gesamte Situation: „Zuerst müssen wir alle Gäste registrieren, den Impfstatus kontrollieren, die Ungeimpften dürfen gar nicht hinein, und in drei Wochen darf dann alles sein?“, fragt er sich.

Mit den geplanten Erleichterungen sei für die Gastronomen die Arbeit natürlich leichter und er hoffe, dass das Infektionsgeschehen stabil bleibt oder sogar weniger wird. „Wir alle lassen uns impfen und gehen regelmäßig testen, und in 14 Tagen ist scheinbar alles nicht mehr so wichtig, da alles erlaubt ist“, äußerst sich Höchtl skeptisch über die Entscheidung der Bundesregierung. Er gehe davon aus, dass sich alle seine Kollegen über diese Erleichterungen freuen, da die bisherigen Maßnahmen mit großem Aufwand verbunden waren. Er sei jedoch dafür, einige Maßnahmen beizubehalten. Testungen sieht er als einen wichtigen Parameter, zudem auch Geimpfte infektiös sein können. Eigenverantwortung und Hausverstand sei unbedingt vonnöten, sagt Höchtl.

Durch ein sehr großes Maß an Einschränkungen und Vorgaben seien persönliche Entscheidungen in den Hintergrund getreten. Fernab wurden zum Schluss die Vorgaben wöchentlich abgeändert, sodass sich keiner mehr auskenne. Die Politik habe versucht, flexibel zu reagieren, dies habe aber zu einer sehr unübersichtlichen Situation geführt. Auch wenn die Entscheidung zur Öffnung zu hinterfragen sei, werde er sich mit seinem Lokal „selbstverständlich an die Entscheidungen der Politik halten“.

Hoffen auf volle Busse und Bestand der Maßnahmen

Als „super, aber viel zu spät“ bezeichnet hingegen Gabriele Gumpert die Öffnungsschritte. Sie führt das Gasthaus „Zur Graselwirtin“ in Mörtersdorf. Für sie sei es unverständlich, dass man sich „bei uns so anstellt, während in anderen Ländern rundherum schon länger Öffnungen geplant sind, und bereits durchgeführt werden“, sagt Gumpert. Die Tatsache, dass diese Erleichterungen kommen, obwohl die Infektionszahlen weit höher als voriges Jahr sind, kommt Gumpert wie ein Ablenkungsmanöver vor. „Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass jetzt alles etwas leichter wird“, sagt sie.

Obwohl die Situation in den letzten beiden Wochen besser geworden sei, habe sie zuvor längerfristig für eineinhalb Jahre viele Einbußen gehabt. „Da wir ein eher älteres Publikum haben, wo die meisten Gäste geimpft sind, rechnen wir damit, dass wieder mehr los sein wird“, hofft sie. Auch das längerfristige Wegfallen der Besuche von Reisegesellschaften, weil diese Reisen nicht möglich waren, seien für ihr Lokal ein großer Verlust gewesen. „Mittlerweile wird es merklich besser, und es melden sich schon Busunternehmer. Sie hofft aber auch hier auf baldige Rückkehr zur Normalität. Sobald das Wetter besser wird, wird auch im Lokal mehr los sein, ist Gumpert überzeugt. Stammgäste und viele Wiener Zweitwohnsitzer besuchen die Graselwirtin regelmäßig, wenn auch in einem geringeren Ausmaß als vor Corona. Sie hofft, dass die geplanten Lockerungen jetzt dann auch länger Bestand haben werden.

Ebenfalls froh über die Erleichterung seitens der Regierung ist Julius Tokat von der Pizzeria Dilara in Gars. „Es war eine schwierige Zeit für uns alle, aber auch für die Regierung, die die richtige Entscheidung treffen muss“, zeigt er Verständnis. Es habe aber viel Aufregung, viel Unmut und auch viele Demonstrationen gegen die Maßnahmen gegeben, die ein Ausdruck dieser Unzufriedenheit seien. „Dass jetzt alles frei ist, finde ich eigentlich komisch, ich begrüße die Erleichterungen aber trotzdem“, sagt Tokat.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden