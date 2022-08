Gastronomen sind sich einig: „Infizierte Mitarbeiter bleiben daheim“

Seit 1. August gibt es keine Quarantäne für Corona-Infizierte mehr. Sie dürfen, wenn sie keine Symptome haben und sich gesund fühlen, auch mit Maske arbeiten. Reaktionen dazu holte die NÖN ein, wobei es doch einige Kritik aus der Gastronomie setzt, da erkrankte Gäste ja ins Lokal, aber nichts konsumieren dürfen.

Kontrolle nicht möglich

„Ich weiß wirklich noch nicht, wie wir die Regelung, dass Corona-erkrankte Gäste ins Lokal aber nichts bestellen dürfen, kontrollieren sollen. Viele tragen ja auch Maske zur eigenen Sicherheit“, meint etwa Cornelia Grabl, die Inhaberin von Conny‘s Cafe in Gars. Derzeit seien diese Kontrollen auch nicht erforderlich. Der Innenbereich des Cafés ist geschlossen, alle Gäste werden im Außenbereich bedient. „Dort darf ja jeder etwas konsumieren.“ Betreffend Mitarbeiter und Corona sei Grabl ebenfalls „auf der sicheren Seite“, denn: „Bei mir arbeiten nur Familienangehörige und wenn jemand an Corona erkrankt, wird das vermutlich alle treffen.“ Sie werde jedenfalls bei Bedarf jeden Fall einzeln nach Krankheitsverlauf bewerten und entscheiden.

Entspannt ist in diesem Fall auch der Geschäftsführer des Horner Öhlknechthofes, Nikolaus Henkel: „Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass zu uns ein Gast kommt, der den anderen beim Essen oder Trinken zuschauen wird. Deshalb stecke ich auch keine Energie in Überlegungen, wie wir das kontrollieren werden.“

Die Wirtesprecherin im Bezirk Horn Cornelia Knell-Schleicher, die in Mold das Lokal „Zum Knell“ betreibt, möchte diese Vorgabe nicht erörtern. Betreffend Mitarbeiter verfolgt sie eine klare Linie: „Infizierte Mitarbeiter bleiben daheim.“

Körpernah arbeiten

Im „la pura“ in Gars dürfen positiv getestete Mitarbeiter erst dann ihrer Arbeit nachgehen, wenn nach dem ersten positiven Testergebnis frühestens fünf Tage vergangen sind, oder wenn der CT-Wert über 30 liegt.

„Bei Gästen richten wir uns nach aktuellen bundesweiten Richtlinien“, betont Direktorin Isabel Laczkovich. „Mit dieser Vorgangsweise schützen wir nicht nur unser Personal, sondern auch unsere Gäste, die sich bei uns sicher fühlen und den Aufenthalt sorgenfrei genießen wollen.“ „la pura“ habe als Gesundheitsresort exklusiv für die Frau seit Beginn von Corona immer alle gesetzlichen Maßnahmen zu 100 Prozent umgesetzt und erfüllt bzw. innerhalb aller Resorts der Vamed Vitality World noch strengere Maßnahmen eingeführt. „So halten wir es auch diesmal“, sagt Laczkovich.

Felix Werle ist indes selbstständiger Physiotherapeut in Groß Siegharts. Er kenne noch nicht genau die Empfehlungen für die neuen Corona-Maßnahmen seitens des Berufsverbandes, sagt er im NÖN-Gespräch. „Aber grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass jemand, der an Corona erkrankt ist, zu mir in die Praxis kommen wird.“ Er arbeite alleine und akzeptiere es natürlich, wenn jemand bei der Physiotherapie eine Maske tragen will.

Ehrlich und vernünftig sein

Für den Bezirksärztesprecher und Internisten Gerald Oppeck, der in Eggenburg eine Gruppenpraxis betreibt, sind die mit dem Coronavirus verbundenen Entscheidungen der Politik generell kein einfaches Unterfangen. Das gelte jetzt auch mit dem Wegfall der Quarantäne-Bestimmungen.

„Ich beneide die Entscheidungsträger wirklich nicht, einmal agieren sie zu übertrieben, einmal tun sie zu wenig. Dazu kommen noch die unzähligen Zurufe von außen, die berücksichtigt werden sollten“, meint der Internist. Die Corona-Situation sei dynamisch und verlange ständig Anpassungen. „Und diese nach außen zu tragen ist schwierig.“

Allen, die sich jetzt mit dem Virus infizieren, rät der Facharzt, offen mit dem Arbeitgeber darüber zu sprechen und keinesfalls eine Corona-Infektion auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es gibt Fälle ohne Symptome, aber auch schwere Verläufe, bei denen selbstverständlich der Arzt einen Krankenstand verordnen wird.“ Ob man mit einer Infektion arbeitet, das hänge von der Art der Tätigkeit ab. „Wenn man alleine arbeitet und keine Symptome hat, spricht natürlich nichts dagegen. Aber, wenn ich krank bin, dann bin ich krank.“ Er appelliert an alle, einfach vernünftig zu agieren.

In seiner Gruppenpraxis werden die Mitarbeiter weiterhin ständig Maske tragen, sagt Gerald Oppeck. Sollte jemand sich mit dem Coronavirus infizieren, dann bleibt dieser Kollege zuhause.

