Im ganzen Bezirk wird wieder fleißig geradelt. Gerade nach dem Lockdown ist der Drang nach Aktivitäten im Freien groß. Nicht ganz ungefährlich ist das Radfahren aber bekanntlich nicht. Die Unfallzahlen mit einspurigen Gefährten stiegen schon im vergangenen Jahr an. Wie sieht die Lage in Horn aus?

Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer. Eveline Knabb

„Bisher hatten wir im Bezirk nicht mehr Unfälle als normalerweise“, erzählt Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer. Fahrrad- und Motorradfahrer seien zwar wieder vermehrt unterwegs, die Unfallzahlen würden das aber nicht widerspiegeln. Einzige Gefahrenstelle im Bezirk sei die Strecke zwischen Rosenburg und Kamegg. Dort ist der Fahrradweg entlang der Straße ein Stück weit unterbrochen. „Mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h konnte die Stelle aber entschärft werden“, meint Geitzenauer (die NÖN berichtete). Die Verantwortung liege letzten Endes aber doch sowohl bei den starken als auch schwachen Verkehrsteilnehmern selbst. „Man sollte immer für andere mitdenken und zum Ausweichen bereit sein. Passieren kann natürlich trotzdem immer etwas.“

Nicht ganz unerheblich sind auch die immer beliebter werdenden E-Bikes. Dass Unfälle mit diesen häufiger werden, bemerkt auch Emmerich Grath vom ARBÖ Eggenburg. „Die Zahl der E-Bikes wird stetig mehr, aber viele Leute übernehmen sich, ohne wirklich an das neue Rad gewöhnt zu sein“, meint er. So solle man sich vor einer großen Tour mit dem E-Bike beschäftigen. „Aufgrund der hohen Geschwindigkeit ist ein E-Bike ein Stück gefährlicher als ein gewöhnliches Fahrrad“, meint auch Geitzenauer.

Für Grath lassen sich die meisten Unfälle mit einspurigen Fahrzeugen auf Fahrfehler und Unaufmerksamkeit zurückführen. „Mit dem Fahrrad ist man der schwächste Verkehrsteilnehmer und sollte dementsprechend defensiv fahren. Helle Kleidung wäre auch wichtig, um nicht übersehen zu werden.“

Eggenburgs Altbürgermeister Willi Jordan ist seit 1994 in einer Radgruppe unterwegs. Archiv

Das Thema Sicherheit beschäftigt auch Fahrradvereine. Wenn man jede Woche mit dem Rad unterwegs ist, versucht man, das Sturzrisiko möglichst gering zu halten. „Das fängt bei den Rädern an. Wir schauen, dass alles bestens funktioniert, damit ein Sturz nicht durch einen technischen Fehler passiert“, erklärt Hans Stift von der Radlergruppe des KSV Röschitz. Ansonsten versuche man, so wenig Kontakt wie möglich mit Autos zu haben. Die Radgruppe ist nur, wenn nicht anders möglich, auf Bundesstraßen unterwegs. „Das Radnetz wurde in den vergangnen Jahren relativ gut ausgebaut. Immer sind Straßen aber nicht vermeidbar“, meint Stift. Dann würde man versuchen, nicht in geballten Gruppen zu fahren, damit Autofahrer sicher überholen können. „Wir fahren dann in Dreiergruppen mit ausreichend Abstand zum Überholen. Leider machen das nicht alle Radgruppen. Als Autofahrer stört es mich auch, wenn eine riesige Gruppe vor mir fährt, die nicht überholbar ist“, betont Stift.

Viel mit dem Rad unterwegs ist auch Eggenburgs Altbürgermeister Willi Jordan. Die von ihm gegründete Eggenburger Radgruppe gibt es seit 1994. Auch er versucht, vor allem Radwege zu benützen. Verbesserungspotenzial bestehe dabei aber noch. „Bessere Wege von Eggenburg nach Horn oder auch Gars wären nicht schlecht. Auf der Bundesstraße nach Horn zu fahren wäre leichtsinnig.“

Helm rettete ihm das Leben

Zum Thema Sicherheit sei für ihn nach wie vor der Helm das Nonplusultra. „Mir hat der Helm vor einigen Jahren sogar das Leben gerettet“, sagt Jordan. Zwischen Eggenburg und Stoitzendorf kam er zu Sturz und überschlug sich. „Ich habe danach fürchterlich ausgeschaut, ohne Helm gäbe es mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr.“