Geld-Inflation: Als das Brot unleistbar wurde

Wir schreiben das Jahr 2022 und das Thema Inflation ist präsenter denn je. Die Pandemie hat die Welt in eine Wirtschaftskrise gestürzt, und auch der sonst so stabile Euro hat mit Problemen zu kämpfen, die in den nächsten Jahren wohl noch deutlicher in Erscheinung treten werden.

Das alles dürfte aber fast schon harmlos wirken, wenn man sich die Geldsituation vor etwa 100 Jahren ansieht. Auch damals plagte eine enorme Inflationsrate das Land. Die Lage war der heutigen gar nicht unähnlich, nur der Auslöser ein anderer. 1922 spürte Österreich die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und das stark. Die neue Republik im Schatten der Monarchie war flächen- und einwohnermäßig stark geschrumpft. Wichtige Agrar- und Industriegebiete lagen nicht mehr im Staatsgebiet, es herrschten Hunger und Not. Die Geldentwertung war vorprogrammiert.

Anschaulich in erster Linie an den damaligen Lebensmittelpreisen: Von November 1914 bis zum Beginn 1922 verteuerten sich diese um das Zwei- bis Dreitausendfache. Ein Liter Milch, der zuvor noch 16 Heller kostete, stand nun bei stolzen 4.000 Kronen. Ein Ei kostete sechs Heller, acht Jahre später 1.800 Kronen. Hatte 1914, vor Beginn des Krieges, ein Laib Brot noch 0,46 Kronen gekostet, so stieg der Preis im Jahr 1921 auf 160 und 1922 auf 5.670 Kronen. Diese Umstände wurden von der Bevölkerung natürlich nicht so einfach runtergeschluckt.

Die Preise für einfachste Dinge stiegen so rasant, dass selbst die Notenbank nicht mehr mit dem Bedarf an Papiergeld hinterherkam. Geldscheine mit immer höherem Nominalwert wurden gedruckt. Am Höhepunkt der Inflation wurden Banknoten ausgegeben, die auf 500.000 Kronen lauteten. Das Vertrauen der Bevölkerung schwand, Geld wurde sozusagen wertlos.

Notgeld als Reaktion auf den Kleingeldmangel

Daneben machte sich ein weiteres Problem bemerkbar: Der Krieg sorgte für einen Mangel an Buntmetallen, die für die Herstellung von Münzen benötigt wurden. So war auf einmal auch kaum mehr Kleingeld vorhanden. In Reaktion darauf führten zahlreiche Gemeinden eigenes Notgeld ein.

Wie der Rosenburger Historiker Bernhard Purin in seinem Artikel „Drum haben wir zu unseren Schulden die Notgeldwährung noch erfunden“, der im Horner Kalender 2020 des Waldviertler Heimatbundes erschienen ist, darstellt, waren die Gemeinden dabei auch durchaus „kreativ“.

Die damals gedruckten Gutscheine galten als „Münzersatz“, da Münzen Mangelware waren. Ein Teil der für die Herstellung der Münzen verwendeten Metalle war während des Krieges in die Kriegswirtschaft geflossen, nach dem Krieg überstieg der Metallwert der Münzen deren Nominalwert, daher wurden sie aus dem Zahlungsverkehr gezogen. Die an die Stelle der Münzen getretenen Gutscheine, die den Bedarf an Wechselgeld decken sollten, wurden bald zum Sammlerobjekt. Die Gemeinden erkannten in der „Lizenz zum Gelddrucken“ aber eine gewinnbringende Einnahmequelle.

Neben der galoppierenden Inflation trug auch die Tatsache zum Gewinn der Gemeinden bei, dass die meisten Sammler gar nicht daran dachten, die Gutscheine einzulösen und später wieder gegen „echtes Geld“ einzutauschen. Viele Sammler kauften damals die Gutscheine in ihren Gemeinden in großen Mengen, um sie auf Tauschbörsen gegen Gutscheine aus anderen Gemeinden tauschen zu können. In Horn fanden solche Treffen jeden Samstag im „Cafe Fischer“ statt, in Eggenburg wurde sogar ein eigener Sammlerverein, der „Notgeld-Sammlerbund Germania“ gegründet.

Im Bezirk Horn brachte zunächst die Stadtgemeinde Horn Notgeld heraus. „Zur Linderung der Kleingeld-Not gibt die Gemeinde Horn Kassen-Scheine im Gesamtbetrage von 100.000 Kronen aus. Die selben sind unverzinslich, werden von der Gemeinde Horn bis 15. Oktober 1920 in Zahlung genommen und in gesetzlichem Bargelde eingelöst“, hieß es auf der Rückseite der Gutscheine. Dann folgten die Gemeinden Burgschleinitz, Drosendorf, Eggenburg, Gars, Kühnring, Röschitz, Rosenburg und Sigmundsherberg.

Besonders kreativ zeigte man sich in Rosenburg: Dort wurde nicht nur das Ausgabedatum der Gutscheine auf 23. Mai vordatiert und mit der Unterschrift des erst zwei Monate später gewählten Vizebürgermeisters gezeichnet, auch der später geschwärzte Hinweis „Nur für Sammler“ zeigte, dass gar nicht daran gedacht war, das Notgeld später wieder gegen echtes Geld einzulösen. Auch die eigentlich notwendige Genehmigung des Staatsministeriums für Finanzen wurde nicht eingeholt.

Das nicht gesetzeskonforme Vorgehen führte damals dann auch zu einem Zerwürfnis zwischen Bürgermeister und Gemeinderat, wie man aus dem „Boten aus dem Waldviertel“ weiß.

Das Ende der alten Monarchie-Währung

1925 kam der Schlussstrich unter die alte Währung. Am 1.März führte die Bundesrepublik den Schilling ein. Den Wert eines Schillings legte man mit 10.000 Kronen fest. Als kleinere Einheit wählte man den Groschen. Eine Wunderlösung war aber auch das nicht. Viele Sparguthaben und Wertpapiere wurden praktisch wertlos, und Menschen verloren ihr erspartes Vermögen. Der Schilling wurde allerdings in den folgenden Jahren zu einer harten Währung, oftmals auch „Alpendollar“ genannt.

Die Not stand aber weiterhin bei großen Teilen der Bevölkerung an der Tagesordnung. So stieg die Zahl der Arbeitslosen. Die Wirtschaftskrise 1929 trug einen weiteren Teil bei, sodass in den folgenden Jahren radikalen Ideen und Ansichten ein Nährboden gegeben wurde.

