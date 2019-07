„Er war auf der Gegenfahrbahn, streifte einen Pflock, dann schlingerte er wieder zurück auf seine Fahrbahn. Mehrmals kam er auf die Gegenfahrbahn. Ich sah fünf Fahrzeuge in Gefahr, aber zum Glück ist es sich immer ausgegangen“, schildert ein Zeuge jenen Schreckensmoment, wie ihm am 10. Februar dieses Jahres auf der LB 2 zwischen Wartberg und Eggenburg ein Wagen auf seiner Fahrbahn entgegen gekommen ist. Er habe einen „Besoffenen“ am Steuer vermutet, sagt der 48-jährige Zeuge.

„Habe seither keinen Tropfen getrunken“

Die Vermutung war richtig: Nachdem ein Autofahrer knapp einer Kollision entronnen war, verständigte er die Polizei, und die nahm in der Folge den Schlangenlinien-Fahrer – er hatte um 10.45 Uhr 2,3 Promille im Blut – zur Ausnüchterung fest.

„Ich war auf der Heimfahrt von einem Festl. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber es wird schon so gewesen sein, wie die Zeugen sagen“, meint der Promillefahrer (26) vor Gericht, wo er sich des Vergehens der Gefährdung der körperlichen Sicherheit für schuldig bekennt.

Er beteuert: „Ich habe seit dem Vorfall keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Es wird sicher nicht mehr vorkommen. Ich weiß, ich habe andere Fahrer gefährdet. Den angefahrenen Pflock habe ich schon bezahlt.“

Das nicht rechtskräftige Urteil: 3.600 Euro Strafe für den Arbeiter.