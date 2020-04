Hält der Gemeinderat, sein Vorstand oder ein Ausschuss die Sitzung mit einer Videokonferenz ab, waren bisher die Beschlüsse nicht rechtsgültig. Das NÖ Covid19-Gesetz nimmt eine rechtliche Anpassung vor, um das zu bereinigen.

Bürgermeister Niko Reisel (Meiseldorf) sieht das sehr positiv. Er hat schon im Vorfeld alle Gemeinderäte gefragt, ob sie „online“ tagen wollen – und können. Er habe „volle Zustimmung“ erhalten. Die kommende (noch nicht fixierte) Sitzung wird tatsächlich in einer Videokonferenz abgehalten werden. „Wir können den notwendigen Abstand einhalten, ohne in einen Turnsaal ausweichen zu müssen“, erklärt Reisel den Vorteil inmitten der Coronakrise.

Dies ermöglicht ein Sammelgesetz, „das die Änderung von 23 Landesgesetzen umfasst und sicherstellt, dass in unseren Gemeinden jederzeit volle Handlungsfähigkeit gegeben ist“, gibt Landtagsabgeordneter Jürgen Maier bekannt. Der Landtagsklub arbeitete das Gesetz – passend dazu – in einer Videokonferenz aus. Der Beschluss erfolgte am vorigen Donnerstag.

Nicht jede Gemeinde wird dies umsetzen. „Wir hatten in der Woche vor Corona noch eine Gemeinderatssitzung, wir haben bis jetzt keinen Handlungsbedarf“, erläutert Bürgermeister Andreas Fleischl (Straning-Grafenberg). Wenn man in den nächsten Wochen einen Termin festlegt, „ist die Frage, ob wir uns nicht wieder in die Augen sehen können“. Ein Zusammentreffen sei bei 15 Gemeinderäten leicht zu regeln.

Das Land hatte beim Feilen des neuen Gesetzes nicht nur die Handlungsfähigkeit im Auge, sondern auch die Notkompetenz des Bürgermeisters. Diese ist in der Coronakrise zu tragen gekommen und ohnehin „sehr behutsam“ eingesetzt worden, so Maier. Das Recht des Bürgermeisters, anstelle anderer Gremien zu entscheiden, wird jetzt allerdings entschärft, wenn es in Zeiten wie jener der Coronakrise zu Beschlussfassungen per Videokonferenzen kommen kann.

Horner Stadtrat fällt online Beschlüsse

„Einige Gemeinden im Bezirk Horn werden die Videokonferenzen nutzen“, berichtet Maier. Horn selbst hatte schon vor zwei Wochen eine informelle Besprechung des Stadtrates abgehalten und wird eine dementsprechende Sitzung am 23. April per Videokonferenz durchführen. „Die nachfolgende Gemeinderatssitzung wird per Live-Stream im Internet öffentlich zugänglich gemacht“, erklärt Maier.

Reisel kann sich zudem eine „geteilte“ Sitzung vorstellen: Gemeinderäte, die zur Risikogruppe zählen, nehmen online teil, alle anderen kommen zusammen. Wichtig sei jedenfalls, dass keine Ausgrenzung passiert und keiner dem Risiko einer Corona-Infektion ausgesetzt wird.