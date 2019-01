Streit habe es immer wieder gegeben, räumt der 48-jährige Waldviertler aus dem Bezirk Horn vor Gericht ein. Er habe seine Ehefrau aber nie geschlagen, beteuert er. Er will seine Gattin am 26. Mai 2017 weder an den Haaren gepackt, ihren Kopf mehrmals auf den Boden geschlagen, noch der am Boden Liegenden in die Rippen getreten haben.

Der Mann beteuert seine Unschuld und will keinerlei Schuld an den Serienrippenbrüchen und schweren Gesichtsverletzungen (gebrochene Nase, Mittelgesichtsbruch und einen Unterkieferbruch), die seine Gattin angeblich von Unbekannten erlitten hat, haben.

Rettungsleuten damit gedroht, das Herz herauszureißen

Die 50-Jährige erstattete nach dem Vorfall Anzeige gegen den Ehemann, beteuerte dann, gelogen zu haben, und blieb letztlich aber bei der belastenden Aussage gegen den Gatten. Kurz vor dem Prozess verstarb die Waldviertlerin (Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit noch die Todesursache).

Er habe damals sofort die Rettung alarmiert, als er seine Frau leblos im Bett vorgefunden habe, schildert der Waldviertler seine Empörung, als diese einfach weggefahren sei.

Er ging auf die Rettungsleute los, drohte ihnen das Herz herauszureißen und attackierte dann auch noch die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten, schildern hingegen Zeugen.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wird der mehrfach vorbestrafte Waldviertler wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Widertands gegen die Staatsgewalt zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Er meldete sofort Rechtsmittel an, ebenso die Staatsanwältin.