„Wir sind da im gelobten Land“, heißt es oft, wenn man Polizei und Schulleiter im Bezirk auf das Thema Gewalt in der Schule anspricht.

Einzelfälle kommen aber immer wieder vor und immer mehr Schulen setzen auf Präventionsarbeit, die in Form von Workshops von der Polizei und der EU-Initiative saferinternet.at angeboten wird.

Herbert Katholnig, Polizeiinspektionskommandant in Eggenburg und Sylvia Koppensteiner, Polizistin in Gars, sind Präventionsbeauftragte des Bezirks und bieten die Workshops für Zwölf- bis Siebzehnjährige an. Sie veranstalteten im aktuellen und vorigen Schuljahr rund 25 Workshops. Dabei ernten sie für ihre Seminare immer wieder großes Lob von den Schulleitern.

„Es treten immer wieder mal Kleinigkeiten auf“

Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Erwin Eisenhauer kann leider keine konkreten Zahlen für den Bezirk nennen. Er spricht aber von vereinzelten Fällen bei Gewalt oder bei Cybermobbing, die immer wieder einmal auftreten: „Das wird man auch nie ganz verhindern können.“

Auch Katholnig und Koppensteiner meinen, dass die Situation im Bezirk alles andere als tragisch sei. „Es treten immer wieder Kleinigkeiten auf, die oft dann aber nicht zur Anzeige gebracht werden“, erzählt Katholnig, der den Eindruck hat, dass die Anzahl der Gewaltfälle sogar zurückgeht. Wenn aber ein Fall vorliege, wäre dieser oft brutaler als früher.

Lobende Worte finden die Schulleiter für die Gewalt-, Sucht- und Internet-Präventionsworkshops der Polizei, die im Bezirk von den beiden Exekutivbeamten Herbert Katholnig (Inspektionskommandant Eggenburg) und Sylvia Koppensteiner (Polizeiinspektion Gars) durchgeführt werden. Vor Kurzem hielten sie auch in der Neuen Mittelschule Irnfritz einen Workshop ab. Im Bild: Die Vortragenden mit den Schülern Sophie Hafner, Jessica Winkler, Lena Schagerl, Lena Schopf, Oliver Rudolf, Anna Feigelmüller, Katharina Eder, Sebastian Habersam, Melanie Kainz, Lana Schneider und Adrian Neuhold. Foto: René Denk | René Denk

Die Präventionsbeauftragten legen immer mehr Aufmerksamkeit auf das Internet, da Cyberkriminalität, Cybermobbing und Erpressung über das Internet zunehmen. „Zwei Drittel oder vielleicht gar schon drei Viertel aller Mobbingfälle sind Cybermobbingfälle“, meint Katholnig. Cybermobbing und Stalking passieren aber auch bei uns im Bezirk, ergänzt Koppensteiner. Schlüssel sei, die Jugendlichen zu sensibilisieren, was gleich in den Ansätzen deeskalierend wirke.

„Raufereien gibt es heute genauso, wie damals“

Seitdem Michael Ableidinger 2014 zum provisorischen Schulleiter des Gymnasiums bestellt wurde, ist er mit körperlicher Gewalt an der Schule von der Polizei nicht befasst worden. Während „klassische Gewalt“ keinen echten Raum im Gymnasium finde, ist das bei Mobbing und Cybermobbing anders. „Mobbing sehe ich auch als Gewalt an. Ich wette, dass es das in jeder Schule gibt“, so Ableidinger. Diesen Problemen könne man auch immer weniger Herr werden, schließlich haben Lehrer in der Schule immer weniger Handhabe, um einzuschreiten. Nur präventive Maßnahmen helfen dagegen und so werden an den 16 Klassen des Gymnasiums drei- oder viertägige Workshops abgehalten.

„Dort werden die Schüler zum Beispiel darauf sensibilisiert, wie viel Druck man mit social media, whatsapp, SMS und weiterem ausüben kann. Das sind alles Themen“, sagt Ableidinger.

„Wir brauchen uns nix vormachen. Raufereien gibt es heute genauso, wie es sie früher gab, als wir selbst noch jung waren“, sagt HAK- und HLW-Direktor Peter Hofbauer. Wegen ausgearteter Gewaltexzesse oder dergleichen, gefährlichen Drohungen oder Cybermobbing hatte man in den beiden höheren Schulen weder heuer noch voriges Jahr die Polizei im Haus.

Hofbauer tut sich schwer damit, was alles heutzutage als Mobbing ausgelegt wird: „Wenn zwei Schüler streiten und einer kündigt dem anderen die Freundschaft, dann ist das nicht gleich Mobbing.“ Dennoch gibt es ein, zwei Fälle pro Jahr, wo zumindest ein ernsthafter Mobbingverdacht vorliegt. Zu den Pädagogen wird den Schülern ein Jugendcoach angeboten, die mit jemandem von außerhalb der Schule reden möchten.

Den Jugendlichen sei oft gar nicht bewusst, was ihre Meldungen bewirken können und Hofbauer versteht, dass es heute für die Schüler schwerer ist: „Zwölf Stunden Abstand von Schule und Mitschüler konnten die Gemüter abkühlen lassen. Heute ist man mit dem Internet aber Tag und Nacht verbunden.“

Welser: „Keine richtige Handhabe für Schüler“

„Gewalt war früher bei uns gar kein Thema. Heute: Naja ...“, sagt Wolfgang Welser, Schulleiter der NMS Gars. Dabei hätte man gerade an der Garser Schule schon jahrelang das Glück, eine Sozialarbeiterin zu haben, die viele Probleme aufarbeite.

Ein oder zwei Mal sei dieses Mittel im heurigen Schuljahr eingesetzt worden. So ein schlimmer Fall, dass angezeigt wurde, ist dem Direktor allerdings nicht bekannt. „Es läuft relativ gut, wenn man die Eltern mit ins Boot holen kann. Das Dreieck Schüler-Eltern-Lehrer ist ganz wichtig und funktioniert bei uns auch ganz gut“, meint Welser. Gewalt sei in Gars vielleicht auch weniger Thema, weil man über einen Sportschwerpunkt verfüge. Gegen das Wort Mobbing verwehrt sich Welser, denn „es ist wirklich nicht alles Mobbing, im Gegenteil: In den meisten Fällen ist es das nicht!“

„In einer kleineren Schule wie der unseren ist das Potenzial für Gewaltbereitschaft vielleicht nicht so stark gegeben, weil wir einen besseren Überblick haben und einschreiten können, bevor eine Situation eskaliert“, sagt Erich Max Meier, Schulleiter der vierklassigen NMS Drosendorf. Ein paar Mal gab es Grenzfälle mit Gewaltausübung, aber Anzeigen habe man noch nicht machen müssen. Aber es gäbe Sonderfälle, wie Kinder mit psychischen Störungen, bei „denen man als normaler Pädagoge nicht weiß, wie sich die Situation entwickle.

In der Volksschule käme Gewalt meist nur bei Verständigungsproblemen vor, in kleinen Schulen im ländlichen Raum, wie im Bezirk Horn, aber so gut wie gar nicht, meint Gabriele Winkelhofer, die Schulleiterin der beiden Volksschulen Sigmundsherberg und Kühnring.