Der Bund hat in den letzten Jahren die Digitalisierung gefördert, Glasfaser gilt hierbei als vielversprechende Technik. Eggenburg ist zuletzt auf diesen Zug aufgesprungen: Etwas mehr als eine Million Euro an Bundesgeldern flossen dort im vergangenen Jahr in den Breitbandausbau.

Damit werden die ersten 200 Haushalte und Betriebe in der Krahuletzstadt ans Glasfasernetz angeschlossen. „Die ersten Anschlüsse sind schon seit längerer Zeit fertiggestellt, auch die meisten Straßenzüge schon“, schildert Bürgermeister Georg Gilli. „Angeschlossen sind auch schon die neuen Reihenhäuser in der Schönauerstraße. Genutzt wird es aber noch nicht, weil dort ja noch keiner wohnt.“

„Glasfaser ist eines der entscheidenden Kriterien für einen Standort.“ Bürgermeister Jürgen Maier über die Bedeutung eines schnellen Internets

Wie und wo weitere Schritte gesetzt werden, ist noch nicht sicher. „Wir müssen die Verlegung der Leerverrohrung ja auch mit den Baustellen im Gemeindegebiet abstimmen“, so Gilli. „Aber wir arbeiten da mit Kabelplus schon seit einigen Jahren sehr gut zusammen.“ Das Ziel sei, in den nächsten drei Jahren auf dem kompletten Gemeindegebiet Glasfaseranschlüsse bieten zu können. Das geschieht aber stückweise. Nächstes Puzzleteil wird Glaubendorf, wo im Zuge der Kanalverlegung die Leerverrohrung mitverlegt wird.

„Wir haben viele Betriebe und Unternehmer, die mit großen Datenmengen arbeiten und dementsprechend eine gute Internetverbindung brauchen“, sagt Gilli. Die Machbarkeit ist aber daran geknüpft, wie viele Leute sich anschließen wollen: „Da besonders ältere Leute das Internet eher weniger nutzen und dementsprechend auch kein Breitband brauchen.“

Im Homeoffice vom Tempo profitiert

Die ersten Rückmeldungen seien aber sehr positiv gewesen. Gilli: „Gerade während Corona haben viele Leute im Homeoffice von der höheren Geschwindigkeit profitiert.“ Wie langwierig Arbeiten im Homeoffice werden können, wenn die Internetverbindung zu langsam ist, bekam der Weitersfelder Bürgermeister Reinhard Nowak zu spüren. Er wolle (wie berichtet) beim Glasfaserausbau aufs Gaspedal drücken.

Drei Monate später ist tatsächlich Bewegung in die Sache gekommen, wenn auch die Mühlen dennoch langsam mahlen werden. „Es hängt alles davon ab, ob der Bund die Breitbandmilliarde weiterhin ausschüttet“, berichtet Nowak von Besuchen im Landhaus und bei der nöGIG. „Klarheit soll es im Herbst geben. Wir könnten dann in zwei, drei Jahren angeschlossen sein.“

Karin Widhalm Glasfaser ist eine Chance

Nowak hofft, dass er 2022 in die Umsetzung gehen kann. Vorteilhaft seien die schon verlegten Leerverrohrungen. „Drei Katastralen sind bereits komplett, Weitersfeld auch zum Teil. In Sallapulka und Nonnersdorf verlegen wir nächstes Jahr.“

Eine andere Variante, die sich ergeben hat, wäre, sich dem Projekt in Geras anzuschließen. „Aber das wäre nur in Oberhöflein möglich“, sagt Nowak. „Und es soll ja dann auch nicht sein, dass nur im Ortsteil, wo der Bürgermeister wohnt, Glasfaser verlegt wird.“

Langau setzt definitiv auf Kooperation – nämlich in Form eines bezirksübergreifenden Anschlussprojektes der nöGIG mit Riegersburg und Hessendorf. Die Planung wird voraussichtlich im September oder Oktober abgeschlossen sein. Umgesetzt wird erst, wenn sich mehr als 40 Prozent der Bevölkerung dafür aussprechen. Die Bezirksstadt ist eine Kabelplus-Partnerschaft eingegangen. „1.200 Haushalte haben schon die Möglichkeit, sich anzuschließen“, berichtet Bürgermeister Jürgen Maier. Man arbeite sich nun sukzessive in den Katastralgemeinden vor.

„Glasfaser ist eines der entscheidenden Kriterien für einen Standort“, betont er. Wird im ganzen Bezirk ein Glasfaser-Netz entstehen können? „Dem einen kann es nicht schnell genug gehen und die Mittel sind begrenzt verfügbar, aber ich bin zuversichtlich, dass man Stück für Stück vorankommt.“