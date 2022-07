Heißer Sommer: „Vorsicht ja, Hysterie nein“

Der Sommer ist da, die Temperaturen klettern wieder auf über 30 Grad. Probleme deswegen halten sich jedoch im Bezirk Horn (noch) in Grenzen. „Vorsicht ist geboten, Panik oder Hysterie wegen einer Hitzewelle sind nicht notwendig“ – so lautet der allgemeine Tenor.

Viel trinken ist angesagt

Ein Anstieg von gesundheitlichen Problemen aufgrund der Hitze ist in der Ordination des Horner Arztes Eduard Gaisfuss noch nicht zu verzeichnen: „Dazu ist die derzeitige Hitzewelle zu kurz. Aufpassen sollte man aber immer, wenn es heiß ist. Vor allem ist viel trinken angesagt.“ Mindestens zwei Liter Flüssigkeit pro Tag seien laut Gaisfuss wünschenswert. „Patienten mit Herzproblemen sollten dazu Rücksprache mit dem Hausarzt halten.“ Wichtig sei auch, die Mittagshitze zu meiden und im Freien nicht auf den Sonnenschutz zu vergessen. Bei einer länger anhaltenden Hitzewelle werde es auch wieder mehr Patienten mit Kreislaufproblemen geben, davon geht der erfahrene Horner Arzt aus.

Nicht im Wald grillen

Wolfgang Riener von der Feuerwehr Geras ist trotz Hitze und beginnender Getreideernte zuversichtlich, denn „Die Feuerwehren sind gut gerüstet und geschult.“ Natürlich sei im Hinblick auf Wald- und Flurbrände Vorsicht geboten: „Grillen oder Rauchen im Wald ist jetzt keine gute Idee.“ Durch die vielen Regenfälle im Juni und auch Anfang Juli sei man großteils von einer Dürre noch verschont geblieben. Ob das so bleibt, entscheide sich in den nächsten Wochen. Aber: „Es gibt Regionen, wo es nicht viel geregnet hat und die Gefahr für Wald- und Flurbrände groß ist. Das haben wir zuletzt bei unserem Einsatz beim Waldbrand in Großmittel erlebt, dort herrscht schon extreme Trockenheit.“

Sollte es zu einem größeren Waldbrand kommen – wie etwa am Samstag am Schauberg bei Irnfritz – , dann würden die Wehren zusammenhelfen und Unterstützung von KHD-Hilfszügen erhalten. Die Florianis werden bei speziellen Waldbrandschulungen auf dem Laufenden gehalten.

Ab ins kühle Nass

„Wenn nicht jetzt Badegäste kommen – wann dann?“ – diese Frage brauchen sich die Verantwortlichen von Freibädern oder Badeteichen nicht stellen. Viele wollen sich im kühlen Nass Abkühlung verschaffen. „Wir sind mit der bisherigen Badesaison wirklich zufrieden“, betont etwa Gemeinderat Josef Wiesinger, der für das Garser Bad verantwortlich ist. Die Auslastung im Bad sei bisher sehr gut gewesen. „Vormittags ist es ruhiger, da kommen die Schwimmer. Nachmittags wird es mit den Kindern unterhaltsamer“, meint Wiesinger. Der Verkauf der Saisonkarten für das Garser Bad hätte schon seit dem sonnigen Mai gut funktioniert. „Wir profitieren von den eigenen Pensionisten- und Kinder- bzw. Jugendkarten, die es nach wie vor zu kaufen gibt.“

Zu bemerken ist, dass je länger und intensiver die Hitze ist, desto gereizter so manche Badegäste werden. „Manche haben damit Stress, das muss man akzeptieren.“ Damit sich alle richtig abkühlen können, werde in diesem Bad die Wassertemperatur bei maximal 26 Grad gehalten. „Wir erhöhen dazu entsprechend die Frischwasserzufuhr. In unserem eigenen Brunnen steht nach wie vor ausreichend Wasser dafür zur Verfügung. Außerdem ersparen wir uns Chemikalien, je wärmer das Wasser ist, desto mehr Chemie ist notwendig.“

Ernte: Entscheidend sind die nächsten Wochen

„Großartig jammern brauchen wir nicht, überschwänglich freuen können wir uns aber auch nicht“, betont Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer. Gute Erträge brachte die Ernte der Wintergerste, auch bei Weizen und Tritikale schaue es gut aus. „Spannend wird es bei den Herbstkulturen wie Erdäpfel, Mais und Kürbis. Da kommt es darauf an, ob es in den nächsten zwei Wochen regnet.“ Der Mais befinde sich gerade in einer sensiblen Phase, spätere Sorten beginnen zu blühen. „Wenn es zu heiß ist, vertrocknen die weiblichen Sporen, die Befruchtung ist unvollständig. Beim Kürbis sehen wir, dass die Früchte auf schlechteren Böden schon notreif werden. Einbußen sind daher zu erwarten“, meint Hofer. Das sei auch im Grünland so. „Der erste Schnitt hat gepasst. Der zweite Schnitt dürfte kaum Ertrag bringen. Es ist jetzt einfach zu trocken.“ Auch für Kühe und Schweine sei laut Hofer die Hitze eine Qual. Man könne nur lüften oder Belüftungen in den Ställen einbauen. Bei Schweinen haben sich sogenannte ‚Schweineduschen‘ bewährt. „Aber auch der Einbau dieser kostet Geld.“

Auf Suppe wird verzichtet

Dass sich bei Hitze das Essverhalten ändert, wird auch im Landgasthaus Buchinger in Harmannsdorf bemerkt. „Viele lassen die Suppe und den Alkohol weg“, sagt Sandra Buchinger. Einen Trend zu leichten Salaten gebe es aber nicht: „Es werden schwerere Speisen genauso gerne bestellt, wie der im Sommer sehr beliebte gegrillte Zander.“ Richtige Renner seien jetzt kalte Cremes mit Topfen oder Joghurt als Nachspeise.

