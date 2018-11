| NOEN

„Die warme Temperatur im Herbst ist das Tüpfelchen auf dem I für die Landwirtschaft“, seufzt Herbert Hofer. Das heurige Jahr war kein leichtes für den Obmann der Bezirksbauernkammer Horn. Zuletzt machte der Drahtwurm den Erdäpfelbauern im Bezirk zu schaffen, die NÖN hat berichtet.

Die unüblich hohen Temperaturen im November sorgen für weiteres Kopfzerbrechen. „Wintergerste und Roggen hat es am schlimmsten erwischt.“ Die Wärme helfe den Schadinsekten zur Entwicklung und zum Überleben. „Man braucht sich nur die schlechten Felder ansehen“, ärgert sich Hofer. Chancen für eine gute Ernte gibt es noch für den Weizen, dieser gehe auch noch im Winter unter Schnee auf, so Hofer.

Nicht nur die Wärme, sondern auch die Trockenheit sei ein Problem für die Land- und Forstwirte. „Ganze Bäche trocknen aus und wenn es nicht bald mehr Regen gibt, wird die Situation im Wald mit dem Borkenkäfer nächstes Jahr noch katastrophaler als heuer“, sagt Hofer.

Schlechte Ernte in Horn, Erdbeeren in Hessen

Bauern in Hessen, Deutschland, freuen sich über die aktuellen Temperaturen. Dort sorgte der warme November vergangene Woche für eine unverhoffte Erdbeeren-Ernte, vermeldete der Spiegel. „Das ist bei uns leider nicht möglich“, sagt Hofer. Weil es im Bezirk schon mehrere Male Frost gab, hätten solche Kulturen keine Chance.

Dass im Bezirk Horn im November die Temperaturen bisher deutlich über dem üblichen Mittel liegen, bestätigt Alexander Orlik, Klimatologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), auf NÖN-Anfrage. „Es ist deutlich bis extrem zu warm. Wir sind hier nicht mehr im normalen Bereich.“ So hatte es in Horn seit 1. November dreimal über 15 Grad.

Bereits seit August sei es aber in ganz Niederösterreich zu warm. Dazu kommt die Trockenheit: „Von 23. September bis 22. Oktober hat es nicht geregnet. Solche Trockenperioden sind ein Problem“, so Orlik.

Hat der warme und trockene Herbst auch gesundheitliche Auswirkungen? „Inwiefern höhere Herbsttemperaturen das Wohlbefinden beeinflussen, ist umstritten“, sagt Bezirksärztesprecher Gerald Oppeck. Vorbestehende Erkrankungen können durch Temperaturschwankungen und im Jahresvergleich höhere Temperaturen aber beeinflusst werden. Dabei unterscheidet man zwischen Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit: „Während man unter Wetterfühligkeit subjektive unspezifische Störungen des Allgemeinbefindens versteht, ist die Wetterempfindlichkeit eine Verstärkung von bereits bestehenden Symptomen“, so Oppeck.

Föhn ist oft schlecht für Kopf und Eisbahn

Neben erkältungsvorbeugenden Maßnahmen wie regelmäßiges Hände desinfizieren, rät er zu ausgewogenen körperlichen Aktivitäten. „Das hält den Körper fit, stärkt das Immunsystem und macht gegenüber Wetterschwankungen anpassungsfähiger.“

Zu den warmen Temperaturen mischt sich oft trockener Föhnwind. Vor allem Migränepatienten leiden dann häufig an Kopfweh. Über einen Kamm scheren dürfe man aber nicht: „Ein Teil der Personen reagiert bei hohen Temperaturen mit hoher Feuchtigkeit empfindlich, andere bei gegenteiligen Verhältnissen“, sagt Oppeck.

Für Kopfschmerzen sorgt warmer Föhnwind bei Josef Wiesinger, Obmann des Eislaufvereins Gars. „Wenn es Föhn gibt, wird die Kälte von der Eisfläche weggeblasen.“ Er eröffnete den Eislaufbetrieb planmäßig am 10. November und das trotz warmer Herbsttemperaturen. „Wir mussten die Eisarbeiten verlegen.“ Statt von Mittag bis 18 Uhr arbeitete Wiesinger und sein Team von fünf bis sieben Uhr in der Früh sowie ab 19 Uhr am Abend.

Weil die Eisbahn überdacht ist, ist warmer Sonnenschein kein Problem: „Temperaturen bis 20 Grad halten wir locker aus.“ Damit sei auch ein Betrieb bis Ende Februar garantiert, technische Gebrechen ausgeschlossen.