Nicht nur die Lokale dürfen sich übers Aufsperren freuen. In den Hotels sind ab sofort wieder touristische Gäste erlaubt. Was bedeutet das für die Buchungslage?

Hoffnung auf guten Sommer gedämpft. Schritt für Schritt geht es im Hotel von Victoria Blie aktuell aufwärts. Komplett weggebrochen seien die Buchungen sowieso nie, da Geschäftsreisende einen großen Teil der Gäste bilden. Diese waren auch in Lockdown-Zeiten erlaubt. Mit den Lockerungen wird das Hotel auch wieder für touristische Gäste geöffnet. Auch wenn die Lage dadurch insgesamt besser wird, hat Blie gedämpfte Erwartungen an den Sommer: „Der Mai und Juni sind sowieso hinüber. Einen großen Run im Sommer wird es vermutlich auch nicht geben.“ Das Fehlen von Veranstaltungen würde sich auch bemerkbar machen.

Viele Buchungen kurzfristig. Guter Dinge will sie aber trotzdem bleiben, denn die Stimmung im Vergleich zum Aufsperren nach dem ersten Lockdown sei eine ganz andere: „Damals hat man mehr Angst und Unsicherheit bei den Menschen gespürt. Davon merkt man mittlerweile kaum etwas.“ Das seien zumindest Anzeichen, dass der Sommer doch besser als im Vorjahr werden könnte. Kurzfristige Buchungen seien momentan ohnehin die präferierte Wahl.

Wichtig: Sich an Maßnahmen zu halten. Positiv gestimmt ist Marie-Theres Pichler vom Schüttkasten Geras. „Pfingsten schaut schon gut aus, auch Buchungen für den Sommer werden mehr, seit die Öffnungsschritte kommuniziert wurden“, erzählt sie. Wichtig sei jetzt, sich penibelst an die neuen Vorgaben zu halten. „Wir können keine Wunder wirken, aber an die Maßnahmen halten, das können wir schon. Wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir sicher schnell weiter lockern können“, meint Pichler. Zudem steige die Impfrate jeden Tag und lasse auf baldige Besserung der Coronalage hoffen.

Kontrollen an Rezeption und beim Platzanweisen. Die vermutlich größte Neuerung dürfte der Nachweis eines negativen Testergebnisses sein. Die Mitarbeiter im Schüttkasten Geras werden ohnehin wöchentlich getestet. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, will Pichler auch Tests für Gäste zur Verfügung stellen. „Ich gehe aber davon aus, dass die meisten weiterhin in die Teststraßen gehen“, meint sie. Die Kontrolle soll an der Rezeption beziehungsweise im Restaurant nach der Platzzuweisung gemacht werden, gemeinsam mit der Registrierung der Kontaktdaten.

Noch Fragezeichen hinter Veranstaltungen. Wieder voll im Einsatz ist auch die gesamte Mannschaft des Schüttkastens. In Kurzarbeit war niemand. Stattdessen entschied sich Pichler für einen Cut und meldete ihr Team ab. Jetzt seien aber wieder alle bereit durchzustarten. Abzuwarten gilt jedoch noch, ob Veranstaltungen und Feiern wieder in gewohntem Maße abgehalten werden können. „Ich hoffe ja, dass mit Juli weiter gelockert wird und Feiern wieder erlaubt werden“, sagt Pichler.

Zumindest baldige Informationen wären in dieser Hinsicht auf jeden Fall wünschenswert. „Egal ob eine kleine Geburtstagsfeier oder eine große Hochzeit, alles muss rechtzeitig geplant werden“, meint Pichler. Die eine oder andere Hochzeit sei doch schon reserviert. Erste Termine im Juni müssten vermutlich abgesagt werden. Für den Herbst ist die Hotelchefin dagegen schon optimistischer.

Ruhe und Entspannung statt „Halligalli“. Gleiches gilt für den Tourismus im Sommer. „Ich glaube, dass die Leute daheim schon auf ihren gepackten Koffern sitzen und endlich fortwollen“, meint Pichler. Gerade die ländlichen Regionen könnten heuer wieder boomen. Auch im Waldviertel merkte man den Trend. „Die meisten suchen in diesen Zeiten nicht das Halligalli, sondern Ruhe, Entspannung und Natur“, betont Pichler.

„Smart Motel“: Gute Auslastung dank Baubranche. Noch verhalten sind die touristischen Buchungen im „Smart Motel“ Gars. Bei den beruflichen Gästen sah die Lage bis jetzt ohnehin anders aus. „Auch während des Lockdowns hatten wir eine gute Auslastung, weil viele Monteure aus der Baubranche bei uns untergebracht waren. Die Bautätigkeit in der Region ist glücklicherweise nach wie vor hoch“, schildert Hotelbetreiber Gottfried Stark. Auch vom Tourismus verspricht er sich im Sommer bessere Zahlen. Kurzfristige Buchungen seien sowieso der Normalfall im Motel. „Oft wird erst donnerstags für das Wochenende gebucht“, erklärt Stark.

Kontrolle noch offen. Optimistisch ist also auch er. Einige Hochzeiten im Sommer seien noch nicht abgesagt und Lockerungen wie im Vorjahr nicht unwahrscheinlich. Auch mit vielen Radtouristen spekuliert Stark. Eine große Frage ist aber auch im Motel noch die neue Kontrollpflicht von Tests und Impfungen. Der Check-In erfolgt nämlich normalerweise per Automat und das rund um die Uhr. Personal sei auch nur zur Frühstückszeit am Vormittag vor Ort. „Wir müssten extra Personal bereit stellen, um die Kontrollen durchzuführen. Dadurch müssten wir aber das System des 24-Stunden-Check-Ins umstellen“, erklärt Stark. Alternativ überlegt er, die Kontrollen im Vorhinein per Email durchzuführen.