„Hofjause“ lädt mit Regionalem

Mit der Aktion „Hofjause“ weisen landwirtschaftliche Betriebe und Direktvermarkter auch heuer wieder auf ihre Produkte hin. Auch aus dem Bezirk Horn sind wieder zahlreiche Betriebe am 1. Mai mit dabei (siehe unten).

Während man bei einigen der Betriebe die namensgebende „Jause“ direkt am Hof konsumieren kann, gibt es bei anderen Teilnehmern in Selbstbedienung diverse Produkte zu erwerben. „Insgesamt zeigen wir bei dieser Aktion die bunte Vielfalt an Betrieben, die wir im Bezirk Horn zu bieten haben“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer. Die Gelegenheit, diese Vielfalt an Produkten dort, wo sie hergestellt werden, nämlich direkt in den Höfen, zu verkosten, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Die Tatsache, dass die Aktion, die seit einigen Jahren läuft, immer gut angenommen wird, zeige, wie sehr die Konsumenten die regional produzierten Lebensmittel schätzen, meint Hofer: „Die hohe Qualität, die wir bieten, überzeugt“, ist sich Hofer sicher.

Die teilnehmenden Betriebe: Heuriger Lenz (Obermixnitz), Biohof Linsbauer (Langau), Zissersdorfer Jaus‘n-Kast‘l (Zissersdorf), Dorfheuriger Elisabeth (Atzelsdorf), Buschenschank Klinger (Straning), Weinbau Eggenhofer (Stoitzendorf), Buschenschank Heichinger (Zogelsdorf), Marions Hofladen (Theras), Wein & Heurigen Dunkl (Röschitz), Weinbau Hermann & Maria Bauer (Bauers Kellerrast, Selbstbedienung, Röschitz), Buschenschank Hager (Meiseldorf), Engelheuriger Kainz (Eggenburg), Regional Regal (an den Standorten in Horn, Drosendorf, Pingendorf, Pulkau)

